Oglasio se američki savez: Vonn se ozlijedila, ali je stabilno...

Pravi šok u sportskom svijetu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini gdje je jedna od najboljih skijašica Lindsey Vonn doživjela strašan pad u spustu. Amerikanka je odlučila nastupati s puknućem ligamenta i tako riskirala nastup koji je nažalost tragično završio.

Nakon ozljede, oglasio se njezin trener Alex Hödlmoser koji je dodatno zabrinuo javnost.

- Još imamo vrlo malo informacija. Navodno se radi o prijelomu potkoljenice. No zasad ništa nije sigurno. I dalje je na pretragama. Hoće li se liječiti ovdje, biti prebačena u Austriju ili negdje drugdje, ovisit će o težini njezinih ozljeda - rekao je.

Međutim, sada se i službeno oglasio američki skijaški savez.

- Lindsey Vonn je zadobila ozljedu, ali je stabilno i u dobrim je rukama američkih i talijanskih doktora - stoji u objavi na društvenim mrežama.

Podsjetimo, za Vonn su ovo pete Olimpijske igre u karijeri, s kojih već ima tri medalje – zlato u spustu i broncu u super-G-ju iz Vancouvera 2010. te broncu u spustu iz Pyeongchanga 2018. godine.