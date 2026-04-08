Oglasio se i Dinamo: Bogdan je bio simbol purgerskog kluba

Preminuo je Srećko Bogdan (69), legendarni hrvatski nogometaš i jedan od najvažnijih igrača u povijesti zagrebačkog Dinama, prenose međimurski mediji. Od njega se sada oprostio i voljeni mu klub.

"U velikoj tuzi i bolna srca javljamo da nas je zauvijek napustio naš proslavljeni nogometaš, jedan od simbola purgerskog kluba, naš dragi i nezaboravni Srećko Bogdan.

Jedan od najvažnijih igrača naše povijesti, omiljen među navijačima, suigračima i trenerima, u najvećem hrvatskom klubu proveo je punih deset godina. S Dinamom je osvojio (ne)priznati naslov prvaka 1979. u 'slučaju Tomić', bio je član slavne generacije 1982., a dohvatio je i dva Kupa - 1980. i 1983. godine.

GNK Dinamo ovom prilikom izražava duboku i iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

Dragi naš Čeči, hvala na svemu", poručili su iz Dinama na društvenim mrežama.

Od Bogdan se oprostio i hrvatski trener te bivši igrač Samir Toplak.

"Bio sam klinac, sramežljivo priželjkivao biti jednom neki nogometaš. Imali smo svoje idole, virtuoze, "desetke", strijelce itd. Ali u to vrijeme je meni kao klincu "Bog" je bio jedan igrač koji igra u Dinamu , a tu je iz meni bliskog Međimurja. To kao da mi je susjed bio tada. Stoper, leteća tvrđava u zraku, neprikosnoven u zraku, britak na zemlji. Bog. Pa ode u Bundesligu. Pa tamo postane kapetan. Teško je to sad objasniti , ali u ono vrijeme, klincu iz Kneginca Srećko Bogdan je bio idol. Putokaz da se može uspjeti iz provincije. Kad su nam se putevi sreli nakon mnogo godina u Zaprešiću (Srećko trener juniora, ja seniora), stalno , ali stalno sam mu to pričao i obožavao je to čuti, uvijek uz onaj zarazan osmijeh. Čeči moj, mirno putuj nebeskim prostranstvima. Ima ovdje dolje nas koji će te pamtiti i pričati klincima o tebi. Počivao u miru", napisao je na društvenim mrežama.

Dinamo danas igra polufinale Kupa u Velikoj Gorici protiv domaćina, a za očekivati je kako će se uoči utakmice održati i minuta šutnje za preminulu legendu.