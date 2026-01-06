Obavijesti

Sport

Komentari 1
LOŠE VIJESTI

Oglasio se Pep Guardiola: 'Joška Gvardiola neće dugo biti'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Oglasio se Pep Guardiola: 'Joška Gvardiola neće dugo biti'
3
Foto: Phil Noble

Hrvatski reprezentativac u derbiju protiv Chelseaja (1-1) zadobio je prijelom tibije desne noge te će nekoliko mjeseci izbivati s travnjaka. Uoči dvoboja s Brightonom, oglasio se trener Cityja Pep Guardiola

Vijest o ozljedi Joška Gvardiola (23) i dalje je aktualna tema u engleskim medijima, a sada se oglasio i trener Manchester Cityja Pep Guardiola (54) koji je govorio o težini ozljede. Hrvatski reprezentativac u derbiju protiv Chelseaja (1-1) zadobio je prijelom tibije desne noge te će nekoliko mjeseci izbivati s travnjaka. 

Pokretanje videa...

Joško Gvardiol 00:39
Joško Gvardiol | Video: 24sata Video

Po prvi puta nakon Gvardiolove ozljede, novonastalu situaciju komentirao je trener 'građana' koje u srijedu čeka dvoboj s Brightonom. Pep Guardiola nije bio previše rječit na konferenciji za medije i izjavio:

- Dugo ga neće biti - pa dodao:

- Zadovoljan sam s ekipom koju smo imali prije sezone i zadovoljan sam ekipom koju imamo sad. Želimo Jošku i Rubenu (Diasu) da se što prije vrate, kao i Johnu (Stonesu). Igrači iz Afrike će se vratiti, moramo preživjeti ovaj period i idemo dalje.

Gvardiola čeka operacija i oporavak koji može potrajati nekoliko mjeseci što stavlja pod upitnik i njegov nastup na Svjetskom prvenstvu koje počinje u lipnju. Što se klupske razine tiče, Manchester City mora pronaći novo rješenje u obrani. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica
'BOGATA' TRADICIJA

FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica

Zlatan Ibrahimović u petak je proslavio 44. rođendan, a za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
FOTO Bivša rukometašica ima opasan biceps. Mnogi je se boje
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Bivša rukometašica ima opasan biceps. Mnogi je se boje

Stefana Sandu sa 16 godina bavila se rukometom, a danas je jedna od najpoznatijih rumunjskih bodibilderica. Isklesala je tijelo i bila svjetska i europska prvakinja. Pogledajte transformaciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026