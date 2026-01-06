Oglasio se Pep Guardiola: 'Joška Gvardiola neće dugo biti'

Vijest o ozljedi Joška Gvardiola (23) i dalje je aktualna tema u engleskim medijima, a sada se oglasio i trener Manchester Cityja Pep Guardiola (54) koji je govorio o težini ozljede. Hrvatski reprezentativac u derbiju protiv Chelseaja (1-1) zadobio je prijelom tibije desne noge te će nekoliko mjeseci izbivati s travnjaka.

Po prvi puta nakon Gvardiolove ozljede, novonastalu situaciju komentirao je trener 'građana' koje u srijedu čeka dvoboj s Brightonom. Pep Guardiola nije bio previše rječit na konferenciji za medije i izjavio:

- Dugo ga neće biti - pa dodao:

- Zadovoljan sam s ekipom koju smo imali prije sezone i zadovoljan sam ekipom koju imamo sad. Želimo Jošku i Rubenu (Diasu) da se što prije vrate, kao i Johnu (Stonesu). Igrači iz Afrike će se vratiti, moramo preživjeti ovaj period i idemo dalje.

Gvardiola čeka operacija i oporavak koji može potrajati nekoliko mjeseci što stavlja pod upitnik i njegov nastup na Svjetskom prvenstvu koje počinje u lipnju. Što se klupske razine tiče, Manchester City mora pronaći novo rješenje u obrani.