Oglasio se Sinner nakon šoka na Roland Garrosu: Počela me hvatati jaka vrtoglavica...

Jedan od glavnih favorita za osvajanje Roland Garrosa, svjetski broj jedan Jannik Sinner (24) na šokantan se način oprostio od zemljanog turnira. Sinner je u drugom kolu igrao protiv Argentinca Juana Manuela Cerundola koji je na kraju slavio 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

Sinner je doživio fizički pad uslijed visokih temperatura u Parizu i patio je od teških grčeva i dehidracije, a nakon šokantnog ispadanja oglasio se sam talijanski tenisač.

- Nisam se najbolje osjećao na terenu, ali to se događa. Bio sam u dobroj poziciji u trećem setu, ali ga nisam uspio odservirati. Nakon toga sam se počeo jako mučiti - započeo je konferenciju Sinner i pritom pohvalio njegovog protivnika:

- Čestitam mu. Ne želim mu ništa oduzeti. Odigrao je vrlo čvrst meč, posebno na kraju. To je sport.

Foto: Stephanie Lecocq

Talijan je otkrio da se uoči meča koji je trajao tri i pol sata osjećao loše.

- Puno se toga poklopilo, nije samo jedna stvar. Puno sam igrao posljednjih mjeseci i nisam imao puno vremena za oporavak. Ujutro sam osjetio da nisam dobro spavao. Kad sam se probudio, osjećao sam se loše, ali to se može dogoditi. Na Grand Slamovima se obično dogodi dan ili dva kada se ne osjećate savršeno. Meni je sad bio takav dan - objasnio je i dodao:

- Mučio sam se, počela me hvatati jaka vrtoglavica. Imao sam jako malo energije. Pokušao sam servirati za meč, ali nisam imao snage. U četvrtom setu sam malo popustio, pokušavajući sačuvati nešto energije za peti. Prvi gem petog seta bio je ključan, a nisam uspio zadržati servis. Nakon toga je sve krenulo nizbrdo.

Nakon Roland Garrosa, na teniskom rasporedu je Wimbledon koji se igra od 29. lipnja pa sve do 12. srpnja. Sinner je naglasio kako će uzeti vremena za oporavak da bi bio potpuno spreman za turnir u Londonu.

- Teško je ovo prihvatiti s obzirom na poziciju u kojoj sam bio, ali sada imam dosta vremena za oporavak. Najvjerojatnije neću igrati nijedan turnir na travi prije toga. Sada mi je potreban odmor, da se potpuno oporavim mentalno i fizički, a onda ću biti spreman za Wimbledon - rekao je talijanski tenisač.

- Osvojio sam tri turnira na zemlji. To su nevjerojatni rezultati. Imao sam fantastičan niz. Naravno, kao što sam rekao na početku godine, osvajanje Pariza bio je moj glavni cilj - zaključio je Sinner.