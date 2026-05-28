ŠOK U PARIZU Sinner bio pred pobjedom pa ispao s turnira! Đokoviću se sve otvara za titulu

Svjetski broj jedan i apsolutni favorit za osvajanje Roland Garrosa, Jannik Sinner (24), doživio je šokantan preokret u svom meču drugog kola. Talijan je bio na pragu pobjede protiv Argentinca Juana Manuela Cerundola, vodeći s dva seta i 5-1 u trećem, no onda je uslijedio nezapamćen fizički pad koji je zgrozio teniski svijet. Argentinac je na kraju slavio 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

Sinner, koji je u Pariz stigao s nizom od 30 uzastopnih pobjeda i kao glavni favorit nakon odustajanja Carlosa Alcaraza, izgledao je nezaustavljivo. Uvjerljivo je lomio otpor Argentinca i kod vodstva 6-3, 6-2, 5-1 činilo se da će rutinski završiti posao. Međutim, na velikoj pariškoj vrućini meč se pretvorio u noćnu moru. Počeo je patiti od teških grčeva i dehidracije.ž

Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Izgubio je 15 poena zaredom, a kretanje mu je postalo mučno. Cerundolo je iskoristio priliku i počeo topiti Sinnerovu prednost na zaprepaštenje cijelog stadiona.

Kod rezultata 5-4 u trećem setu, Talijan je bio prisiljen zatražiti pomoć fizioterapeuta i liječnika. Nakon duže stanke i odlaska s terena, vratio se vidno iscrpljen. Brzina servisa drastično mu je pala, a svaki udarac bio je agonija. Cerundolo je to iskoristio, osvojio treći set, a zatim deklasirao nemoćnog Sinnera sa 6-1 u četvrtom, odvodeći meč u odlučujući peti set, u kojem je dovršio posao.

Situacija je izazvala i kontroverze, jer su neki analitičari doveli u pitanje regularnost medicinskog time-outa, koji je Talijanu dopušten zbog grčeva.

Iako je kolaps bio šokantan, znakovi upozorenja postojali su i prije turnira. Sinner je dominirao sezonom, no već je u polufinalu Italian Opena protiv Daniila Medvedeva pokazivao znakove iscrpljenosti i borio se s grčevima. Direktor turnira u Rimu, Angelo Binaghi, čak je izjavio kako su bili "ozbiljno zabrinuti za njegovo fizičko stanje".

Činilo se da je pronašao dodatnu snagu, no naporan raspored očito je uzeo danak. San o osvajanju jedinog Grand Slama koji mu nedostaje sada je pod ogromnim upitnikom, a ovaj poraz predstavlja težak udarac u trenutku kad se to najmanje očekivalo.

