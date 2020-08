Oju je izdalo srce? Kardiolog: Ni nije smio trenirati zbog korone

<p><strong>Michael Ojo </strong>imao je samo 27 godina. Nigerijac s američkom putovnicom bio je košarkaš <strong>Crvene zvezde</strong>, a u petak je šokantno i iznenadno preminuo na treningu.</p><p>Iako se nalazi obdukcije tek čekaju kako bi se saznao uzrok smrti, pretpostavlja se da je Ojo nastradao zbog problema uzrokovanih srčanim zatajenjem.</p><p>No, nakon iznenadne smrti u srpskim medijima pojavila se informacija da je Ojo nedavno prebolio <strong>korona virus</strong> što daje sasvim novi pogled na cijeli slučaj. Prema mišljenju kardiologa Kliničkog centra Srbije dr. Siniše Pavlovića, sportaši koji su preboljeli koronu ne bi se trebali izlagati fizičkim naporima nekoliko idućih mjeseci.</p><p>- To je katastrofalna greška. Ljudskom organizmu treba dosta vremena da se oporavi jer poznato je da korona virus napada i neke srčane mišiće i izaziva promjene na njima. Prema istraživanjima, čovjek se nakon korona virusa bar tri do šest mjeseci ne smije baviti nikakvim sportom, ali to je sve drugačije kao što vidite - rekao je Pavlović.</p><p>Ojo je sezonu 2017/18 igrao je u FMP-u, a od 2018. do kraja netom završene sezone nosio je crveno-bijeli dres. Iako mu Zvezda nije htjela produžiti ugovor, s 'crveno-bijelima' ostao je u sjajnom odnosu te se urezao u pamćenje svih navijača.</p>