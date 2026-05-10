Oklahoma srušila Lakerse i zakoračila na korak od finala, Cleveland smanjio zaostatak

Oklahoma City Thunder uvjerljivo je svladala LA Lakerse 131-108 u trećoj utakmici polufinalne serije zapadne konferencije i povela 3-0 u seriji na četiri pobjede. Nakon neizvjesnog prvog poluvremena, Thunder je u nastavku potpuno preuzeo kontrolu. Ajay Mitchell upisao je 24 poena i 10 asistencija, a Shai Gilgeous-Alexander dodao je 23 poena i 9 asistencija.

Lakersi su i dalje bez ozlijeđenog Luke Dončića, a bez slovenskog asa teško pronalaze odgovore. Rui Hachimura bio je najefikasniji s 21 poenom, a LeBron James dodao je 19. Četvrta utakmica igra se za dva dana opet u Los Angelesu.

U istočnoj konferenciji Cleveland Cavaliersi su srušili Detroit Pistonse 116-109 i smanjili zaostatak u seriji na 1-2. Cavaliersi su na domaćem terenu u ovogodišnjem doigravanju i dalje neporaženi. Denis Mitchell odveo je Cleveland do pobjede s 35 poena, a James Harden dodao je 19, od kojih sedam u ključnim završnim minutama.



Kod Detroita je Cade Cunningham upisao triple-double s 27 poena, 10 skokova i 10 asistencija, a Tobias Harris ubacio je 21 poen. Četvrta utakmica igra se za dva dana također u Clevelandu.