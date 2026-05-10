DRAMATIČNA NOĆ DOIGRAVANJA

Oklahoma srušila Lakerse i zakoračila na korak od finala, Cleveland smanjio zaostatak

Piše Bruno Lukas,
Oklahoma City Thunder protiv Lakersa bez Dončića nema milosti, LA je poražen treći put zaredom, dok je Cleveland kod kuće ostao neporažen i smanjio zaostatak u seriji

Oklahoma City Thunder uvjerljivo je svladala LA Lakerse 131-108 u trećoj utakmici polufinalne serije zapadne konferencije i povela 3-0 u seriji na četiri pobjede. Nakon neizvjesnog prvog poluvremena, Thunder je u nastavku potpuno preuzeo kontrolu. Ajay Mitchell upisao je 24 poena i 10 asistencija, a Shai Gilgeous-Alexander dodao je 23 poena i 9 asistencija.

Lakersi su i dalje bez ozlijeđenog Luke Dončića, a bez slovenskog asa teško pronalaze odgovore. Rui Hachimura bio je najefikasniji s 21 poenom, a LeBron James dodao je 19. Četvrta utakmica igra se za dva dana opet u Los Angelesu.

Dončić: Ovo je prvi put da imam ovakvu ozljedu, frustrirajuće je

U istočnoj konferenciji Cleveland Cavaliersi su srušili Detroit Pistonse 116-109 i smanjili zaostatak u seriji na 1-2. Cavaliersi su na domaćem terenu u ovogodišnjem doigravanju i dalje neporaženi. Denis Mitchell odveo je Cleveland do pobjede s 35 poena, a James Harden dodao je 19, od kojih sedam u ključnim završnim minutama.

Kod Detroita je Cade Cunningham upisao triple-double s 27 poena, 10 skokova i 10 asistencija, a Tobias Harris ubacio je 21 poen. Četvrta utakmica igra se za dva dana također u Clevelandu.

