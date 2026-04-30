Oko 3000 djece na otvaranju 30. Sportskih igara mladih

Više od 3.000 djece okupilo se na Srednjoškolskom igralištu povodom Svečanog otvorenja 30.sezone Plazma Sportskih igara mladih powered by Gorenje. Jubilarna sezona na igralištu Srednjika otvorena je uz pokroviteljstvo Grada Osijeka, a okupljenima se obratio zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin: “Iznimno mi je drago što veliki jubilej, 30. obljetnicu Plazma Sportskih igara mladih započinjemo upravo u Osijeku, gradu sporta, gradu koji napreduje u svimsegmentima, a rekao bih posebno u sportu. Ovim putem želim vam svima puno uspjeha, a vamaželim da se danas družite, natječete i uživate, te da što veći broj vas nastavi baviti sportom.

Zdravko Marić, predsjednik Plazma Sportskih igara mladih, zahvalio je domaćinu gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, te rekao...

- Vama djeco najveće hvala, jer da vas nema Igre ne bi postojale. Jako me veseli što u Osijeku i županiji imamo sve veći broj djece koja sudjeluju na Igrama, veseli me što prepoznajete što radimo i nadam se da se družimo u što većem broju u Splitu. Koristim priliku zahvaliti Vladi Republici Hrvatske i Ministarstvu turizma i sporta, kao i svim partnerima jer bez njihove podrške ne bismo uspjeli organizirat Igre - rekao je te dodao:

Osijek: Svečano otvorenje 30. sezone Sportskih igara mladih | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Druženje, tolerancija i inkluzija, uz promicanje sporta i zdravog načina života, ciljevi su PlazmaSportskih igara mladih. Sudjelovanje je potpuno besplatno i otvoreno za sve, kako pojedince, tako i slobodno formirane ekipe, bez obzira na to bave li se aktivno sportom. Važnost pozitivnogdruštvenog utjecaja, kao i odgovornost prema mladima u njihovom odrastanju u aktivne i osviještene članove društva, prepoznala je i Vlada Republike Hrvatske na čelu s Andrejem Plenkovićem, kao i nadležno Ministarstvo turizma i sporta, ispred kojih je pozdravio njihov izaslanik Josip Pavić:

“Kao bivši sportaš i sadašnji državni tajnik u ministarstvu, moram istaknutikoliko me raduje i čini ponosnim prizor više od 3.000 djece na otvaranju Sportskih igara mladih.To je slika sporta kakvu želimo, sporta koji djeci pruža priliku za nova prijateljstva, druženje iusvajanje vrijednosti koje ih prate kroz život. Hvala organizatorima koji su u proteklih 30 godina izgradili Sportske igre mladih u jedan od najprepoznatljivijih brendova hrvatskog sporta.

Tatjana Turalija, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam pozdravila je prisutne uime županice Osječko-baranjske županije Nataše Tramišak te predsjednika Hrvatskog Sabora Gorana Jandrokovića:

- Ovako velik broj djece potvrđuje da Plazma Sportske igre mladih imaju važnu ulogu u razvoju rekreativnog sporta te da kroz kontinuirane inicijative gradimo snažnu zajednicu i podršku mladim sportašima. Želim vam da se danas dobro zabavite i steknete nova iskustva. Hvala organizatorima i vama djeco što smo danas ovdje.”

Osijek: Svečano otvorenje 30. sezone Sportskih igara mladih | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Plamen Sportskih igara mladih u Osijek donijeli su proslavljeni sportaši Donna Vekić i Luka Pratljačić, u pratnji djece i sportaša Tina Lučina, Petra Krpana, Aurela Benovića, Davida Šaina, Mije Wild, Ivana Horvata, Luke Čarapovića, Borne i Nike Bilandžića te su zajedno s uvaženimgostima svečano ga upalili.

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam otvorila Sportske igre mladih i donijela plamen u Osijek. Isama sam sudjelovala na Igrama 2004. godine. Lijepo je vidjeti ovoliko djece u sportu i nadamse da će svake godine biti sve više sudionika u ovom jedinstvenom projektu - rekla je Donna Vekić.

Sportski dan nastavio se natjecanjima u graničaru i atletici u sklopu Telemach Dana sporta,najvećem malonogometnog turniru u Europi Coca-Cola Cupom, 3x3 Sprite Cupom, pokaznim Wiener turnirom u šahu i „Zero Waste-Budi dio igre – Čuvajmo naš planet“ sportsko-ekološki projekt, a održana je i interaktivna radionica „Mentalna higijena“.

Tijekom sezone djeca ćezaigrati i HEP turnir u rukometu, GEN-I cup u odbojci, Kinder joy turnir u stolnom tenisu, Tommy turniru u malom nogometu, odbojku na pijesku i tenis.

- Drago nam je da smo dio priče koja spaja ovoliko djece u sportu, zajedništvu, prijateljstvu i fairplayu. Sport i Gorenje se vole jako dugo jer mi vjerujemo da sport uči vrijednostima koje nam svima trebaju za cijeli život. To su konzistentnost, upornost, poštovanje protivnika i vjera usebe.“ rekla je Stella Nišević, regionalna voditeljica marketinga Gorenja.

Važnost druženja i jednakosti u sportu istaknula je i Strahinja Inić, Group Brand Manager Bambia.d:

- Dragi SIM-ovci, i ove smo se godine okupili oko iste ideje, ideje koja promiče igru, sport i prijateljstvo. Kao dio kompanije uz čije brendove odrastaju generacije, ponosni smo što smo dioove velike priče koja iz godine u godinu raste i podsjeća nas da smo na terenu svi jednaki. Svako dijete ima pravo na igru i bavljenje sportom.

- Otvorenju su prisustvovali mnogobrojni uzvanici iz političkog, gospodarskog i sportskog života Hrvatske te predstavnici Coca-Cola HBC, Podravke, Wiener osiguranja i Telemacha Hrvatska.Plazma Sportske igre mladih uživaju podršku vodećih međunarodnih institucija poput Uefe ,Fibe, Fidea, MOO-a i Europske unije, kao i brojnih vrhunskih sportaša. Djecu su pozdravili i ambasadori Igara Luka Modrić, Domagoj Duvnjak, Aleksandar Kolarov, Šime Vrsaljko, Edin Džeko te Glenn Micallef, povjerenik Europske komisije za međugeneracijsku pravednost, mlade,kulturu i sport, uz poruku da se uskoro vide na Igrama.

Publiku na Srednjici oduševili su energični nastupi Ane Ajduković i Lea Radosa, te vokalnog sastava Brevis. Plazma Sportske igre mladih osim u Hrvatskoj održavaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji, a ove će godine okupiti više od 400 tisuća djece i mladih.