'Oko sokolovo' prokomentiralo sporni dodir: Ne bih se miješao

Premijer Andrej Plenković potapšao je najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića na Adria Touru u Zadru, ali nije otišao u samoizolaciju. Upitali smo Matea Beusana što 'oko sokolovo' kaže o ovoj spornoj situaciji

<p>Je li premijer dodirnuo Đokovića s namjerom ili pak je to bilo slučajno? Je li intenzitet bio dovoljan da bi se to smatralo dodirom, odnosno je li to bilo dovoljno blizu da bi postojala opasnost za prijenos korona virusa ili pak je to bilo slobodno epidemiološko uvjerenje? Za odgovor na ova teška pitanja nazvali smo <strong>Matea Beusana</strong>, 'oko sokolovo' koje je riješilo mnogo ovakvih dilema.</p><p>- Ne bih se htio miješati - odgovorio nam je kroz smijeh Beusan.</p><p>Da, na problematičnom je terenu bila postavljena samo jedna kamera i snimka se nije mogla pregledati iz više kuteva pa je možda i teško naći odgovor na sva potrebna pitanja. Na trenutnoj snimci vidimo samo kako su ruke Novaka Đokovića u prirodnom položaju, dok premijer koristi desnu ruku kako bi dotaknuo Novakov dres, a to se može smatrati prekršajem.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona party u Beogradu</strong></p><p>Dalo bi se zaključiti da je s obzirom na položaj tijela Andreja Plenkovića i ruka u dozvoljenom položaju, no ipak ju koristi kao oružje te se start kao takav može okarakterizirati protivan epidemiološkim mjerama opreza. No, eksperti su nakon susreta ipak zaključili kako premijer ne mora u samoizolaciju jer je korona u ovom slučaju mogla zaraziti premijera, ali nije morala.</p>