Đoković ludio gledajući Zvezdu: 'Nisam u životu toliko skakao!'

Možda sam bio malo nervozniji na početku meča jer sam do tri minute prije ulaska na teren skakao u svlačionici. Zagrijavao sam se i pratio utakmicu s trenerom Goranom i cijelom ekipom iz bivše Jugoslavije, objasnio je Novak Đoković nakon pobjede protiv Querreya zašto je u meč ušao malo 'rastresen'. Cijelo je vrijeme gledao susret Kopenhagena i Crvene zvezde (1-1) kojeg su zvezdaši dobili boljim izvođenjem penala (7-6).

Novak Đoković je odmalena veliki navijač Crvene zvezde i do posljednjeg je trenutka strepio sa svojim klubom. A u Danskoj je to bila velika drama. Prva utakmica u Beogradu završila je 1-1, a tako je bilo i nakon 120 minuta u Kopenhagenu. Srbi su prošli dalje nakon penala i to nakon čak 11 serija. Teren je bio užasan, a posebno bijela točka odakle su se izvodili jedanaesterci.

Igrači su jedan za drugim promašivali, lopte su letjele i po stadionu, okolici Kopenhagena, a jednu je loptu igrač Zvezde manirom Sergija Ramosa poslao 'do Mjeseca'. Na kraju su zvezdaši izborili play-off sa 7-6 u penalima, a za to im je trebalo čak 11 serija. Teška noć će to biti i za Hrvata Karla Bartoleca koji je u sedmoj seriji imao priliku odvesti svoju momčad dalje, ali i njegova lopta otišla je u 9. red tribina.

Foto: Novak Đoković/Instagram

- To je stvarno nevjerojatan podvig! Čestitke cijelom timu, pogotovo Borjanu koji je obranio toliko penala. Ma ja to u životu nisam vidio! - rekao je najbolji svjetski tenisač.

Junak srpske momčadi bio je golman Milan Borjan koji je obranio tri udarca, a posebno bitan je bio onaj posljednji kada je pročitao Winda. Gol za Kopenhagen u regularnom dijelu zabio je N'Doye, a za Zvezdu Boakye. Crveno bijeli će tako u play-offu Lige prvaka igrati protiv švicarskih Young Boysa.