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LAKŠE SE DIŠE

Olakšanje u BiH! Zbog Uefe su strepili uoči Džekina oproštaja

Piše Luka Tunjić,
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Olakšanje u BiH! Zbog Uefe su strepili uoči Džekina oproštaja
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Sarajevo: Trening nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Na popisu Sergeja Barbareza, koji se sastoji od 23 nogometaša, nije bilo 40-godišnjeg Džeke, što je izazvalo strku u tamošnjim medijima i ljudima

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Nakon 19 godina, 151 utakmice i 73 gola, Edin Džeko (40) reći će zbogom nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. "Bosanski dijamant"  odigrat će posljednju utakmicu za "zmajeve" večeras (u petak) u Ligi nacija od 20.45 sati u Zenici protiv Švedske.

Međutim, u susjedstvu je nastala panika nakon što je Uefa objavila popise reprezentativaca uoči utakmice. Na popisu Sergeja Barbareza, koji se sastoji od 23 nogometaša, nije bilo 40-godišnjeg Džeke, što je izazvalo strku u tamošnjim medijima i ljudima. Međutim, sve je u redu, piše SportSport.

Sarajevo: Edin Džeko uoči posljednje utakmice za reprezentaciju
Sarajevo: Edin Džeko uoči posljednje utakmice za reprezentaciju | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Prema pisanju tog portala, riječ je o banalnom propustu Uefe, koja iz nama nepoznatog razloga nije uvrstila Džeku među popisane nogometaše. Nogometni savez Bosne i Hercegovine potvrdio je za SportSport kako je Džeko pravovremeno prijavljen za utakmicu i kako će nastupiti protiv momčadi Grahama Pottera.

"Još samo jednom! Za ljubav mog života", napisao je Džeko uoči utakmice koja bi mu trebala biti posljednja u dresu bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije.

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