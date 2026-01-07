Olakšanje u Dinamu. Bennacer nije teže ozlijeđen, evo što kažu prvi rezultati pretraga Alžirca

Ismael Bennacer ozlijedio se na samom početku drugog poluvremena utakmice osmine finala Afričkog kupa nacija između Alžira i Demokratske Republike Kongo, koja se igrala u Maroku. U 49. minuti alžirski reprezentativac i veznjak Dinama ostao je ležati na travnjaku, uhvatio se za stražnju ložu te je uz liječničku pomoć morao napustiti teren.

Njegov izlazak zabrinuo je i Dinamo i stručni stožer alžirske reprezentacije jer se radi o važnom igraču zagrebačkog kluba. Bennacer je odmah signalizirao klupi da ne može nastaviti susret, a kamere su ga nekoliko minuta kasnije snimile na klupi s vidno zabrinutim izrazom lica.

Dinamo se ubrzo oglasio na društvenim mrežama i potvrdio kako još nema detaljnih informacija o ozljedi, uz poruku podrške svom igraču te čestitke reprezentaciji Alžira na pobjedi i plasmanu u četvrtfinale Afričkog kupa nacija.

Prema prvim informacijama, Bennacer je iz igre izašao iz predostrožnosti te zasad nema naznaka teže ozljede. Navodno nije došlo do puknuća mišića, već je riječ o istegnuću stražnje lože. Točnu dijagnozu liječnici će dobiti nakon pregleda magnetnom rezonancijom, koji će Bennacer odraditi u Maroku. Nakon nalaza odlučit će hoće li ostati s reprezentacijom ili će se vratiti u Zagreb kako bi započeo oporavak.

Alžir je protiv DR Konga slavio s 1-0 u produžetku, a pobjedu mu je u 119. minuti donio Adil Boulbina. U borbi za plasman u polufinale Alžir će u subotu igrati protiv Nigerije.

Bennacer je u Dinamo stigao u rujnu na posudbu do kraja sezone. Dosad je upisao 11 nastupa, postigao dva pogotka i zabilježio jednu asistenciju, a prema Transfermarktu njegova tržišna vrijednost iznosi devet milijuna eura, čime je najvrjedniji igrač Dinama.