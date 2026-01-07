Obavijesti

MOGU ODAHNUTI

Olakšanje u Dinamu. Bennacer nije teže ozlijeđen, evo što kažu prvi rezultati pretraga Alžirca

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prema prvim informacijama, Bennacer je iz igre izašao iz predostrožnosti te zasad nema naznaka teže ozljede

Ismael Bennacer ozlijedio se na samom početku drugog poluvremena utakmice osmine finala Afričkog kupa nacija između Alžira i Demokratske Republike Kongo, koja se igrala u Maroku. U 49. minuti alžirski reprezentativac i veznjak Dinama ostao je ležati na travnjaku, uhvatio se za stražnju ložu te je uz liječničku pomoć morao napustiti teren.

Njegov izlazak zabrinuo je i Dinamo i stručni stožer alžirske reprezentacije jer se radi o važnom igraču zagrebačkog kluba. Bennacer je odmah signalizirao klupi da ne može nastaviti susret, a kamere su ga nekoliko minuta kasnije snimile na klupi s vidno zabrinutim izrazom lica.

Dinamo se ubrzo oglasio na društvenim mrežama i potvrdio kako još nema detaljnih informacija o ozljedi, uz poruku podrške svom igraču te čestitke reprezentaciji Alžira na pobjedi i plasmanu u četvrtfinale Afričkog kupa nacija.

Prema prvim informacijama, Bennacer je iz igre izašao iz predostrožnosti te zasad nema naznaka teže ozljede. Navodno nije došlo do puknuća mišića, već je riječ o istegnuću stražnje lože. Točnu dijagnozu liječnici će dobiti nakon pregleda magnetnom rezonancijom, koji će Bennacer odraditi u Maroku. Nakon nalaza odlučit će hoće li ostati s reprezentacijom ili će se vratiti u Zagreb kako bi započeo oporavak.

Alžir je protiv DR Konga slavio s 1-0 u produžetku, a pobjedu mu je u 119. minuti donio Adil Boulbina. U borbi za plasman u polufinale Alžir će u subotu igrati protiv Nigerije.

JUNIORI NA PRIPREMAMA Oni su Dinamova budućnost: Bobanov ljubimac, dva Slovenca i igrač kojeg želi Zoran Mamić...
Oni su Dinamova budućnost: Bobanov ljubimac, dva Slovenca i igrač kojeg želi Zoran Mamić...

Bennacer je u Dinamo stigao u rujnu na posudbu do kraja sezone. Dosad je upisao 11 nastupa, postigao dva pogotka i zabilježio jednu asistenciju, a prema Transfermarktu njegova tržišna vrijednost iznosi devet milijuna eura, čime je najvrjedniji igrač Dinama.

