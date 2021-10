Prema nekim je informacijama čak 20.000 navijača Manchester Uniteda u 60. minuti napustilo Old Trafford pri vodstvo Liverpoola 5-0 u nedjeljnom premierligaškom derbiju. No, Sir Alex Ferguson je iz poštovanja morao ostati, iako je i on htio najradije dati petama vjetra.

Trebala je to biti prijelomna (u pozitivnom smislu, op.a.) za 'crvene vragove' u kojoj su trebali dokazati da je dovođenje Cristiana Ronalda osim marketinškog bio pravi pogodak i na sportskom planu, da su spremni za napad na vrh Premiershipa... Preporod 'svog' kluba koji nije osvojio ligašku titulu od njegova odlaska 2013., htio je vidjeti i legendarni Škot, a umjesto toga gledao je sramotu i poniženje.

'Redsi' su pokazali svu silu i potvrdili da su 'crveni vragovi' još uvijek miljama daleko od njih. I bit će još dogledno vrijeme. Valjda je i pticama na grani jasno da Ole Gunnar Solskjaer mora otići s klupe, s njime nema napretka. Manchester United je ipak prevelik korak nakon vođenja Cardiffa i Moldea.

Prema pisanju engleskih medija, ni Ferguson više ne vjeruje svom bivšem igraču. Navodno je 'dao blagoslov' za dolazak Talijana Antonija Contea koji je bez angažmana od ovog ljeta kad je zbog neslaganja s politikom Uprave raskinuo s Interom.

- Fantastično, njegova energija može se vidjeti na terenu. Ima puno istine u poslovici da je trener ogledalo momčadi - rekao je Ferguson za Sky Sports 2017. kada je talijanski stručnjak u svojoj prvoj sezoni na klupi Chelseaja osvojio naslov prvaka Engleske.

Nakon katastrofalnih rezultata, čini se kako će Solskjaer uskoro biti bivši usprkos što će sigurno voditi momčad na gostovanje kod Tottenhama u subotu. S druge strane, Conteu bi pala sjekira u med. Iz Intera je otišao jer su mu zbog krize prodali igrače, dok u Unitedu praktički i ne postoji limit za pojačanja, ako su mu pokraj ovakvih igrača uopće i potrebni. Samo ih netko treba znati usmjeriti, Solskjaer očito ne zna...