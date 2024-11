Olić: Ako je start Livakovića na Argentincu bio za penal, onda je ovo na Friganu bilo za tropenal!

Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija u utorak od 19 sati protiv Gruzije na Rujevici igra za četvrti uzastopni plasman na Europsko prvenstvo koje će se u lipnju iduće godine održati u Slovačkoj. Mladi "vatreni" moraju nadoknaditi gol zaostatka nakon poraza 1-0 u Tblisiju kojem je autogol zabio Marko Soldo, a crveni karton u 61. minuti dobio kapetan Nikola Čavlina.

Matija Frigan vratio se na stadion na kojem je, s prekidima, proveo pet godina i milijunski transfer u belgijski Westerlo ovog ljeta.

- Lijepo je, nisam bio kući pet, šest mjeseci. Sretan sam, jučer sam vidio obitelj. Puno igrača poznaje ovaj teren, imamo dobar travnjak na Rujevici, čeka nas zahtjevna i, nadam se, dobra utakmica. Dobro se osjećam, imam povjerenje trenera u klubu, samo da ne bude ozljeda i da bude sve dobro - rekao je Frigan.

Kakav ste dojam dobili o Gruziji?

- Vidjeli smo da su tvrda i teška momčad. Igraju prljavi nogomet, vole kad im se momčadi podrede da igraju svoju igru. Napravili smo analizu, moramo slušati zahtjeve izbornika i stožera, biti strpljivi, ne letjeti po terenu. Imamo 90 minuta i sve se stigne.

Izbornik Ivica Olić ponavljao je kako je njegova momčad kvalitetnija, ali sad više nema priliku za popravni. I pritisak je sav na Hrvatskoj.

- Ovo je drugo poluvrijeme, nadam se da je sav peh, od autogola do crvenog, ostaje iza nas. Vjerujem da smo u realnom omjeru 11 na 11 bolja momčad i da ćemo to pokazati. Vidjeli smo i protiv Grčke, kad smo imali 2-0, kako u tom uzrastu koji ipak nije skroz seniorski gdje imaš iskustva i gdje bi priveo mirno poluvrijeme kraju, do poluvremena smo već bili na 2-2. Ništa se ne mijenja. Dobro smo se pripremili i odmorili, imamo super teren, odličnu priliku i vjerujem da ćemo ići na Euro.

Hoće li biti pobjeda na riječki pogon, s obzirom na bivše igrače toga kluba u reprezentaciji, Frigana, Veldina Hodže i Franje Ivanovića?

- To im je dodatni motiv, pred većinski svoje publike, ali ne smijemo gubiti glavu. Imamo 90 minuta pa i dodatnih pola sata ako budu produžeci. Trebamo odigrati pametno i ne srljati jer protivnik to zna kazniti. Oni vole nered i konfuziju na terenu, u takvom stanju znali su nauditi i boljim momčadima poput Nizozemaca i Šveđana. Vjerujem da ćemo dobiti naše prilike i znati ih iskoristiti. Imamo dovoljno kvalitete i širinu.

Što je nedostajalo u Gruziji, upitali su Olića. A onda se posebno osvrnuo na situaciju iz prvog poluvremena u kojoj je Matija Frigan išao sam na domaćeg golmana i promašio okvir, a u nastavku pao. Penala nije bilo.

SPORNU SITUACIJU POGLEDAJTE OD 3:50

- Početni šok i autogol koji smo dobili, relativno brzo smo se snašli i jako dobro igrali. Stvorili smo nekoliko zanimljivih situacija, Matija je imao najbolju šansu na utakmici, vidjeli smo duel njega i golmana. Šteta što nema VAR-a da se to moglo pogledati. Ako je ono protiv Argentine bio penal Livakovića, onda je ovo tropenal. Ali sudac nije mogao to pogledati u miru, nema VAR-a i tako je odlučio. To bi odvelo utakmicu u nekom drugom smjeru - kazao je Olić i dodao:

- Oduševila me reakcija nakon isključenja kapetana Čavline gdje smo stali s igračem manje i obranili se. Nismo protivniku dozvolili šanse osim iz prekida i to nas je ostavilo na životu. Da smo dobili drugi ili treći gol, bilo bi puno teže i morali bismo drugačije pričati. Ovako imamo 0-1, igramo kući, vidjeli smo da možemo igrati s njima. Bolji smo, u svakom trenutku možemo iskoristiti tri, četiri, pet igrača koji mogu unijeti promjene na terenu.

Ima dobrih vijesti po pitanju kadra iako Čavline neće biti, zamijenit će ga Franko Kolić, rezervni golman Mure.

- Odmah pri dolasku iz Tbilisija vratili su nam se u puni trening i Belcar i Beljo. I tu imamo dvije opcije više. Sad nam je stanje puno bolje nego što je bilo u prvoj utakmici.

Kako će momčad reagirati pod pritiskom?

- U analizi smo pokazali kako smo reagirali nakon pogrešaka, kad smo dozvoljavali kako protivnik dolazi u opasnu zonu, a kad smo se držali dogovora to je izgledalo sasvim pristojno, imali smo kontrolu i posjed nad utakmicom. Da nije bilo crvenog kartona, drugačije bi izgledala utakmica. Počeli smo se dizati, imali smo igrače koji bi ušli s klupe i radili pritisak na njihovu obranu, a imali su problema s dva-tri igrača koji su ležali na terenu i žalili se na grčeve. Siguran sam da će širina arsenala koji imamo na klupi biti velika prednost za utakmicu - kazao je Olić i nastavio:

- Njima se također vraćaju dva igrača koji su imali kartone, kapetan koji je odradio sve utakmice i važan je dio momčadi, i još jedan igrač iz vezne linije visoke kvalitete koji je bitan. Ali bez obzira na to, vjerujem u ove dečke i momčad, vidim na treninzima njihov entuzijazam, da su svjesni da su bolji, da je pred njima 90 minuta u kojima to moraju pokazati i da ćemo mi otići na Euro. Ova generacija to je zaslužila i ima tu kvalitetu.

Susret Hrvatske i Grčke u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nekoliko tisuća ulaznica je prodano, i dalje su dostupne po cijeni od 15 eura za zapadnu i 10 eura za istočnu tribinu.

- Tome se radujem, nisam dobio tu informaciju. Ako je tako, drago mi je da ćemo imati podršku navijača. Sigurno je uz njih puno jače - rekao je Olić, a Frigan zaključio:

- Nije bitno tko zabije, bitan je samo odlazak na Euro. Manje je bitno tko će iskočiti. Tko god zabije, slavit ćemo. Odlazak na Euro je najvažniji.