Olić: Igrače ćemo nabrijati prije Nigerije filmom o Vatrenima...

Do nedavno igrač, jedna od važnih poluga reprezentacije Hrvatske, danas član stožera. Ivica Olić dijelio je svlačionicu s većinom igrača kojima je danas trener, a u novoj se ulozi jako dobro snašao. Barem nam je tako rekao uoči jučerašnjeg treninga.

- Kao igrač sam iščekivao utakmice malo mirnije nego sada kao trener. Ranije bih jedva čekao da utakmica počne, sada bih volio da imamo više vremena za treninge i dodatno uigravanje. No brzo će i to proći, danas već idemo na put, uskoro će i utakmica s Nigerijom na kojoj je glavni fokus...

Izgleda li vam Nigerija danas opasnije nego što je izgledala odmah nakon ždrijeba?

- Iskreno, odmah nakon ždrijeba ih nisam baš ni poznavao tako da nisam ni imao pravi dojam. Sad kad sam ih gledao u živo i na snimkama, najviše sam pozornosti obraćao na njihove jače strane, te gdje bi se nešto moglo iskoristiti u njihovim slabostima. Momčad su jako slična Senegalu, imaju potencijala, tri – četiri ekstra kvalitetna igrača koji igraju u velikim klubovima, koji su zapravo njihovi motori i najneugodniji za protivnika. Senegal nam je pokazao koliko mogu biti opasni ako se opustiš, i ako nisi konstantno u presingu.

Imate li taktičko rješenje da vam Nigerijci ne bježe u kontra napade?

- Naš cilj je da budemo kompaktni, da svi igrači sudjeluju u igri... Obrana počinje od napada, budemo li mi kompaktni i vraćali se u blok poslije svake izgubljene lopte, uspjet ćemo zaustaviti tu opasnost. Ali ako im dozvolimo da igraju slobodnije, ako budemo široki, neće biti dobro. To se vidjelo i protiv Senegala, kad smo ih ostavili na brisanom prostoru, imali smo jako puno problema.

Ima li ova reprezentacija problem s efikasnošću napadača?

- Ne vidim nikakav problem. Ako se vratimo malo unatrag, dva gola Ukrajini djelo su napadača, Grčkoj su zabili Perišić, Kramarić i Kalinić... Ja bih volio da i obrana više zabija, ha, ha, ha...

Nisu li te utakmice bile malo davno?

- Možda je bilo davno vremenski, ali to su nama bile jako važne, odnosno najvažnije utakmice. U prijateljskim utakmicama je bilo dosta promjena, dosta miksanja sastava, te utakmice treba ipak gledati drugačije. Što bi rekli Nijemci, igrali su dvije prijateljske utakmice, izgubili su od Austrije, pa jedva dobili Saudijsku Arabiju, a svjetski su prvaci. Da se to nama dogodilo, ne znam baš kakve bi bile reakcije... Prijateljske utakmice služe da provjerimo gdje su nam deficiti, da provjerimo opcije u koje možda nismo bili baš sigurni, da provjerimo igrače koji su u drugom planu, koliko nam mogu pomoći... A kad već imamo šest zamjena, pokušavamo dati priliku svima...

Je li Kramarić dobrim igrama izborio mjesto u početnoj postavi?

- To ćemo vidjeti uoči utakmice s Nigerijom. Kramu redovito pratim u Njemačkoj, s Hoffenheimom je imao jako dobru sezonu, zabio je puno golova, jako puno asistencija, igrao je u vrhunskoj formi, u reprezentaciji isto tako, zabijao je golove u svim važnim utakmicama, i on nam je jako bitan igrač. Nekad iz taktičkih razloga ne igra, ali to ne znači da je ispao iz forme ili postave.

Koliko ste zadovoljni kampom?

- Kamp je na takvom mjestu da u njemu nema ničega osim šume. Mislim da igrači u njemu imaju mir i da jako dobro spavaju. Brinuli smo se malo oko tih ''bijelih noći'', ali, ma kave ''bijele noći'' izgleda da su ovo prave noći, igrači spavaju i više nego što treba, jer je zrak u toj šumi jako svjež i bogat kisikom. Evo, Mrmić se inače budi u 6 ujutro, sad odjednom stiže na doručak u 8:30. I njega je uspavalo, ha, ha, ha...

Jeste li spremni za početak svjetskog prvenstva?

- Igrači su jako dobro radili, ali najviše me raduje to što je medicinska služba odradila vrhunski posao po pitanju povreda i zdravstvenih problema. Ako ostane ovako, da kucnem u drvo... Nama svi igrači svakodnevno treniraju, jedino je Lovren preventivno preskočio jučerašnji trening, a ako se vratim samo na sebe i svoju karijeru, to je bilo praktično nemoguće...

Imate li još uvijek dvojbi ili ste iskristalizirali momčad za prvu utakmicu?

- Od prvoga dana od kad smo tu, fokus je na toj prvoj utakmici, na Nigeriji, od detalja na treninzima, prekidima..., na svemu radimo od prvoga dana. A neke dvojbe, ako ih je i bilo, otklonjene su nakon dan - dva. Mirni čekamo utakmicu, svi su na broju, izgledamo jako dobro, svi igrači su maksimalno motivirani, i siguran sam da ćemo to vidjeti i na terenu.

Igrači hvale izbornikov prijateljski pristup, što vi mislite o takvoj praksi?

- Izbornik ima svoj stil, od prvoga dana želi što više informacija od igrača, želi znati je li svaki igrač zadovoljan ili ne, a lakše je i njima reći u četiri oka ili putem telefona što je dobro, što ih muči... Mislim da je to dobro, iz svog iskustava znam da je i Slaven Bilić imao jako dobru komunikaciju s igračima. Za sada to izgleda jako dobro, svi su napaljeni, i jedva čekaju da počne.

Jeste li već pustili igračima film o ''Vatrenima''?

- To nam je u planu uoči utakmice...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.