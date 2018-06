Olić: Imamo recept za Dance, naša krila će ih jako napadati

Ivica Olić odigrao je puno važnih utakmica, jako dobro zna što će biti u glavama igrača u nedjelju u Nižnjem Novgorodu, na stadionu na kojem smo razbili Argentince u drugom kolu.

Hrvatska igra protiv Danske, a ulog je četvrtfinale SP-a.

Uoči utakmice ove generacije, pričali smo s Olićem, koji je jedan od Dalićevih pomoćnika.

Jeste li uspjeli snimiti Dance?

- Nismo uspjeli baš kao što smo odradili prethodna tri protivnika, ali pošto smo prije treće utakmice znali da idemo u drugi krug, mogli smo okrenuti fokus na moguće protivnike, pa smo gledali utakmicu Francuske i Danske. Iako, u toj utakmici nije se baš Bog zna što vidjelo. Iza njih je taj niz od 18 utakmica bez poraza, jaki su fizički, primaju malo golova i dosta su jaki u prekidima. Imaju kao i Islanđani svoju ''desetku'', Eriksen je ekstra klasa koja svaki trenutak koristi da ugrozi protivnika.

Imate li dvojbi ili je sastav već spreman?

- Manje - više se sve zna, neke detalje još treba riješiti, ali nedoumica oko sastava nema. Svi su igrači zdravi, i ono što je bilo dobro neće se mijenjati. Protivnik je takav, tvrd, kompaktan, ali siguran sam da su naši igrači u stanju ugroziti njihov blok, i to ćemo forsirati od prve minute.

Protiv Islanda završili ste utakmicu s tri stopera, je li to opcija i za Dansku ako dobro otvorite utakmicu i povedete, pa oni budu jurili rezultat?

- Imamo više opcija, i ako sve krene u pozitivnom smjeru, ali i ako krene u negativnom. No ono što je najvažnije je napraviti sve da se utakmica pobijedi, da prođemo dalje, i tako ćemo se i pripremati, uz maksimalan respekt protivniku. Poštujemo taj njihov niz bez poraza, to nije mali niz, znamo da imaju kvalitetu, pogotovo u obrambenom dijelu, ali imamo i mi rješenja za to.

Najbolji recept je rani gol?

- To bi bio idealan scenarij, volio bih vidjeti kako bi oni reagirali u tom slučaju. Mislim da će biti dosta teško, ali kako sam već rekao, vjerujem da smo mi to u stanju.

Danska igra potpuno drugačije od Argentine, što Hrvatska treba drugačije raditi da bi bila jednako uspješna?

- Danska je slična Islandu, i tako će i igrati, a vidjeli ste kako je teško igrati protiv takvog bloka. Pogotovo ako ne igraš brzo, ako ne mijenjaš stranu, ako ne igraš preko bokova... Mi to nismo uspjeli napraviti, iskoristiti prostor koji nam je Island ponudio, i to ćemo pokušati reći našim igračima da primjene protiv Danaca. Mora se igrati po krilima, jer će kroz sredinu biti teško proći. Danska ima dvije ''šestice'' koje pokrivaju dobro prostor, koji ne idu prema naprijed, bekovi su im puno ofenzivniji... Ajmo reći da su stvarno slični Islandu, ali s puno više kvalitete. Eto, oni, Islanđani, Šveđani igraju sličnim stilom, ja bih rekao da se taj skandinavski stil nogometa vraća na svjetsku scenu.

Fizički su jaki, agresivni, može li Hrvatska odgovoriti na takav stil igre?

- Opet se vraćam na Island, vidjeli ste koliko nam oni mogu nanijeti štete u prekidima. Isto tako će biti i s Dancima. Siguran sam da će oni gledati da iskoriste ono što im mi ponudimo u prekidu. Nadamo se da će takvih situacija biti što manje, idealno bi bilo zabiti gol nakon desetak minuta, kontrolirati utakmicu i čekati ih, ali vjerojatno će to biti tvrda i čvrsta utakmica. Neće biti umiranja u ljepoti.

Ima li umora među igračima?

- Mi smo svježi, imamo snage, igralo se 90, ili 120 minuta ako treba. Sve će biti podređeno cilju da prođemo dalje.

Sjećate li se prijateljske utakmice s Danskom uoči Eura u Portugalu 2004. u Kopenhagenu, u napadu ste igrali vi, Pršo, Mornar, Škota...

- Kako se ne bih sjećao, pao sam nezgodno, natukao rebra na toj utakmici, i narednih 20 dana sam igrao pod injekcijama... Ali ipak radije se sjećam one kad je Davor lobao Schmeichela, ha, ha, ha...

Tko bi mogao u nedjelju ponoviti takav lob?

- Naša najveća kvaliteta je što imao veliki arsenal igrača koji mogu ugroziti gol, svaku utakmicu netko drugi rješava utakmicu i protivniku nije lako kad mu opasnost vreba sa svih strana. Nadam se da ćemo tako i nastaviti, pa i nakon Danske.

U ovoj fazi Hrvatska nije bila od 1998. Koliko vam to znači?

- Ovo je do sada bila jedna jako lijepa priča, ali najgora bi bilo da sada zastanemo na ovoj stepenici. Naš fokus je na Danskoj, pokušat ćemo tu stepenicu prijeći i ući među osam najboljih...

Kakvo je ozračje, osjeća li se pritisak među igračima?

- Nakon treće utakmice koja je bila malo relaksirajuća, jer smo već bili osigurali prvo mjesto, već na prvom treningu je bio maksimalna fokus. Da, osjeti se ta pozitivna nervoza, svjesni smo svi da nemamo pravo na loš dan, nemamo pravo ne vratiti se u sprintu nakon izgubljene lopte.. Igrači znaju da im je ovo šansa generacije, i siguran sam da neće kiksati.

Otvorio vam se ždrijeb, gotovo svi favoriti su se grupirali u drugom dijelu ždrijeba?

- Vidim po medijima da se dosta piše o tome, ali moram reći da je naš fokus isključivo na Danskoj. Uopće ne razmišljam što dalje nakon toga. Naš cilj je ući među osam, i ako taj cilj ispunimo, razmišljat ćemo dalje. Ali među osam je svaka momčad jako kvalitetna, inače ni ne bi bile tu.

Očekujete li od nekog igrača da iskoči, da da veći doprinos nego do sada?

- Ovo mora iznijeti kolektiv. Protivnik je čvrst, imaju čvrst blok, i neće biti lako. Treba biti strpljiv, tražit će se od igrača da svi daju maksimum. Kod nas je svaku utakmicu drugi igrač rješavao, ne bi me iznenadilo da to pet bude tako. Znam da bi mnogi voljeli vidjeti nekog strijelca koji redovito zabija, ali ovako smo opasniji, kod nas ne znaš koga treba paziti. Od krila, preko centralnog napadača, veznog reda, pa slobodni udarci... Imamo jako puno kvalitete i raznolikosti, i nemam ništa protiv da do kraja prvenstva uvijek netko drugi zabija golove.

Mandžukića poznajete u dušu, je li došlo vrijeme da i on nešto zabije?

- On je pokazao na ovom prvenstvu koliko je važan faktor za nas. On je prvi u bloku, prvi koji započinje fazu obrane, on davi i stišće protivnika, a na svakoj je našoj dugoj lopti, pokušava dobiti duele... Igrao sam i sam tu poziciju i znam koliko je to teško, a on to radi fantastično. Ono protiv Nigerije je bio njegov gol, ne auto gol, da se mene pitalo ja bih ga pripisao njemu. On je do sada odigrao sjajne utakmice, nadam se da će i protiv Danaca dati svoj doprinos. Uopće ne sumnjam u to.

Što bi osobno značio prolaz osmine?

- Fantastični uspjeh...

