Olić je preporučio 'tajno oružje' Daliću za Svjetsko prvenstvo?! HNS ga je preoteo Australcima

Mladi hrvatski reprezentativac Adrian Segečić (21) u samo se nekoliko mjeseci dobro predstavio hrvatskoj publici. Podsjetimo, Hrvatski nogometni savez početkom je godine doveo 21-godišnjeg ofenzivca pod svoj krov, Ivica Olić već ga je koristio u kvalifikacijama za Euro, a mladić bi se neočekivano mogao naći i na radaru izbornika Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo u Americi!

Tako barem pišu Sportske novosti, koje tvrde kako je izbornik U-21 reprezentacije, Ivica olić, nahvalio Segečića Daliću i dao mu snažnu preporuku da ga povede na Mundijal. Segečić je odigrao 19 utakmica za razne uzraste Australije, a 31. ožujka je debitirao za mini ''vatrene'' u pobjedi 3-0 protiv Turske.

Podsjetimo, Dalića muči pozicija desnog krilnog napadača nakon ozljede Marca Pašalića, koji je u utrci kako bi se oporavio i bio spreman za SP. I tu se, piše SN, kao potencijalna zamjena nameće Segečić.

Segečić ima sjajnu sezonu u Championshipu, drugom rangu engleskog nogometa. Zabio je 10 golova uz pet asistencija u 38 prvenstvenih utakmica, a Daliću bi na SP-u mogao poslužiti kao "adut iz sjene" i netko na koga protivnici ''vatrenih'' nisu računali. Podsjetimo, Dalić će 18. svibnja objaviti popis za Svjetsko prvenstvo, a okupljanje počinje tjedan dana kasnije u Rijeci.