Olić: Magla ne umanjuje našu pobjedu, dobro sam vidio teren

Hrvatska nogometa U-21 reprezentacija ostvarila je veliku pobjedu 4-0 protiv Litve u trećoj utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Ovom pobjedom izabranici Ivice Olića zasjeli su na vrh skupine H s dvije pobjede i remijem protiv Turske, a u utorak (20 sati) čeka ih gostovanje u Mađarskoj.

Olić je zadovoljan pobjedom mladih "vatrenih", ostvarenoj u izazovnim uvjetima po gustoj magli.

- Očekivao sam ovakvu utakmicu. Litva igra u formaciji 5-4-1 i niskom bloku. Držali su 70 minuta 0-0 protiv Ukrajine pa pali nakon gola. Znali smo da moramo biti strpljivi i što prije zabiti gol. Nakon toga bilo je puno lakše - komentirao je za MaxSport.

Susret U-21 reprezentacija Hrvatske i Litve u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Smatra kako magla nije bila faktor u kvaliteti utakmice.

- Dobro sam vidio teren, pogotovo u drugom poluvremenu. Bilo je malo teže u prvom poluvremenu i magla ne umanjuje našu pobjedu. Igrači su dobro vidjeli i razumjeli se na terenu. Imamo dovoljno vremena za regeneraciju i odmor uoči sljedeće utakmice - rekao je i nastavio...

- Prvi put igramo dvije utakmice, dobro smo se pripremili i imamo dovoljno vremena da se pripremimo. Nadam se da ćemo uspješno završiti godinu i napraviti veliki korak prema Europskom prvenstvu. Dečki su sjajno odradili utakmicu. Ovo je bila momčadska pobjeda i čestitke dečkima na zaslužena tri boda.

Foto: nordphoto GmbH/ Witke

Za kraj je najavio ogled s Mađarima.

- Odigrali su tri utakmice uz tri remija. Zabijaju puno golova, to je momčad koja ima dobru tranziciju i dobro iskorištava prilike. Očekuje nas nezgodna utakmica, ali vjerujem u ove dečke. Ako budemo raspoloženi, ne sumnjam u nekoliko naših golova.