Obavijesti

Sport

Komentari 1
REAKCIJA IZBORNIKA

Olić: Magla ne umanjuje našu pobjedu, dobro sam vidio teren

Piše Zdravko Barišić, Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Olić: Magla ne umanjuje našu pobjedu, dobro sam vidio teren
2
Foto: nordphoto GmbH/ Witke

Nadam se da ćemo uspješno završiti godinu i napraviti veliki korak prema Europskom prvenstvu. Znali smo da moramo biti strpljivi i što prije zabiti gol. Nakon toga bilo je puno lakše, komentirao je izbornik Hrvatske U-21

Hrvatska nogometa U-21 reprezentacija ostvarila je veliku pobjedu 4-0 protiv Litve u trećoj utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Ovom pobjedom izabranici Ivice Olića zasjeli su na vrh skupine H s dvije pobjede i remijem protiv Turske, a u utorak (20 sati) čeka ih gostovanje u Mađarskoj.

Olić je zadovoljan pobjedom mladih "vatrenih", ostvarenoj u izazovnim uvjetima po gustoj magli

GUSTA MAGLA FOTO Neviđena utakmica u Velikoj Gorici: U ovim uvjetima mladi 'vatreni' bore se za Euro?!
FOTO Neviđena utakmica u Velikoj Gorici: U ovim uvjetima mladi 'vatreni' bore se za Euro?!

- Očekivao sam ovakvu utakmicu. Litva igra u formaciji 5-4-1 i niskom bloku. Držali su 70 minuta 0-0 protiv Ukrajine pa pali nakon gola. Znali smo da moramo biti strpljivi i što prije zabiti gol. Nakon toga bilo je puno lakše - komentirao je za MaxSport.

Susret U-21 reprezentacija Hrvatske i Litve u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo
Susret U-21 reprezentacija Hrvatske i Litve u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Smatra kako magla nije bila faktor u kvaliteti utakmice.

KOMENTAR U nemogućim uvjetima bitna je samo pobjeda, a kostur mladih 'vatrenih' drže hajdukovci...
U nemogućim uvjetima bitna je samo pobjeda, a kostur mladih 'vatrenih' drže hajdukovci...

- Dobro sam vidio teren, pogotovo u drugom poluvremenu. Bilo je malo teže u prvom poluvremenu i magla ne umanjuje našu pobjedu. Igrači su dobro vidjeli i razumjeli se na terenu. Imamo dovoljno vremena za regeneraciju i odmor uoči sljedeće utakmice - rekao je i nastavio...

- Prvi put igramo dvije utakmice, dobro smo se pripremili i imamo dovoljno vremena da se pripremimo. Nadam se da ćemo uspješno završiti godinu i napraviti veliki korak prema Europskom prvenstvu. Dečki su sjajno odradili utakmicu. Ovo je bila momčadska pobjeda i čestitke dečkima na zaslužena tri boda.

GER; 1. FBL,, Hamburger SV vs VfL Wolfsburg
Foto: nordphoto GmbH/ Witke

Za kraj je najavio ogled s Mađarima.

KVALIFIKACIJE ZA EURO Hrvatska U21 - Litva 4-0: Olićevi izabranici potopili goste u gustoj magli i preuzeli vrh!
Hrvatska U21 - Litva 4-0: Olićevi izabranici potopili goste u gustoj magli i preuzeli vrh!

- Odigrali su tri utakmice uz tri remija. Zabijaju puno golova, to je momčad koja ima dobru tranziciju i dobro iskorištava prilike. Očekuje nas nezgodna utakmica, ali vjerujem u ove dečke. Ako budemo raspoloženi, ne sumnjam u nekoliko naših golova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde
ATRAKTIVNA AIDA

FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle. Par je već nekoliko mjeseci u vezi
Hrvatska U21 - Litva 4-0: Olićevi izabranici potopili goste u gustoj magli i preuzeli vrh!
KVALIFIKACIJE ZA EURO

Hrvatska U21 - Litva 4-0: Olićevi izabranici potopili goste u gustoj magli i preuzeli vrh!

Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija je u Velikoj Gorici, u nenogometnim uvjetima, pobijedila Litvu 4-0 u trećem kolu kvalifikacija za EP. Za pobjedu su zabili Krivak, Zvonarek i dvaput Grgić
Boban se spustio u svlačionicu, doznajemo što je rekao. Neke je i 'spasio' od izbacivanja iz ekipe
ZADNJE UPOZORENJE

Boban se spustio u svlačionicu, doznajemo što je rekao. Neke je i 'spasio' od izbacivanja iz ekipe

Novu mladost proživio je Pierre-Gabriel (27) koji bi se mogao oporaviti puno brže od toga što je rekao Boban, a kapetan, trener i predsjednik su u zadnji tren dogovorili da rezova, barem zasad, neće biti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025