IZBORNIK ODOBRIO

Olić nakon remija: Sjajno! Jako sam zadovoljan, ovo je početak

Olić nakon remija: Sjajno! Jako sam zadovoljan, ovo je početak
Zagreb: Konferencija za medije uoči U-21 dodatnih kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025 | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ovo je početak kvalifikacija, bilo je važno ne izgubiti na ovakvom gostovanju. I prije kvalifikacija smo znali da nas čeka težak posao i kako ima četiri reprezentacija, izuzev Litve, koje se mogu nadati Euru

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine počela je novi kvalifikacijski ciklus za odlazak na EP, u prvom susretu skupine H u Trabzonu je odigrala 1-1 protiv Turske. Domaći sastav je poveo u 62. minuti golom Hamze Gurelera, dok je u 65. Marin Šotiček zabio za konačnih 1-1.

Izbornik "mini vatrenih", Ivica Olić, zadovoljan je bodom u Trabzonu.

- Očekivali smo tešku utakmicu, znali smo da je Turska dobra i kvalitetna reprezentacija. Ponosan sam na dečke i kakvu su utakmicu odigrali. Imali smo neke jako dobre šanse, koje smo mogli bolje iskoristiti. Isto tako, poklonili smo im prvi gol - rekao je Olić nakon utakmice pa nastavio...

Susret Hrvatske i Grčke u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo
Susret Hrvatske i Grčke u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Ovo je početak kvalifikacija, bilo je važno ne izgubiti na ovakvom gostovanju. Već se za tri tjedna opet okupljamo, i prije kvalifikacija smo znali da nas čeka težak posao i kako ima četiri reprezentacija, izuzev Litve, koje se mogu nadati plasmanu na Europsko prvenstvo.

Olić je dao šansu nekim novim hrvatskim talentima i smatra kako je ovo tek početak jedne velike generacije.

Susret Hrvatske i Grčke u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo
Susret Hrvatske i Grčke u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Bilo je sjajno, jako sam zadovoljan! Još ćemo rasti, ovo je tek početak. Neki igrači nisu imali veliku minutažu u klubovima, ali su odlično reagirali - zaključio je.

