Olić nakon remija: Sjajno! Jako sam zadovoljan, ovo je početak
Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine počela je novi kvalifikacijski ciklus za odlazak na EP, u prvom susretu skupine H u Trabzonu je odigrala 1-1 protiv Turske. Domaći sastav je poveo u 62. minuti golom Hamze Gurelera, dok je u 65. Marin Šotiček zabio za konačnih 1-1.
Izbornik "mini vatrenih", Ivica Olić, zadovoljan je bodom u Trabzonu.
- Očekivali smo tešku utakmicu, znali smo da je Turska dobra i kvalitetna reprezentacija. Ponosan sam na dečke i kakvu su utakmicu odigrali. Imali smo neke jako dobre šanse, koje smo mogli bolje iskoristiti. Isto tako, poklonili smo im prvi gol - rekao je Olić nakon utakmice pa nastavio...
- Ovo je početak kvalifikacija, bilo je važno ne izgubiti na ovakvom gostovanju. Već se za tri tjedna opet okupljamo, i prije kvalifikacija smo znali da nas čeka težak posao i kako ima četiri reprezentacija, izuzev Litve, koje se mogu nadati plasmanu na Europsko prvenstvo.
Olić je dao šansu nekim novim hrvatskim talentima i smatra kako je ovo tek početak jedne velike generacije.
- Bilo je sjajno, jako sam zadovoljan! Još ćemo rasti, ovo je tek početak. Neki igrači nisu imali veliku minutažu u klubovima, ali su odlično reagirali - zaključio je.
