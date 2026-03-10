Olić objavio popis za ključnu utakmicu. Hrvatska dočekuje Tursku bez najboljeg strijelca

Izbornik Ivica Olić objavio je popis mladih Vatrenih za predstojeći kvalifikacijski sraz za Europsko prvenstvo do 21 godinu. Hrvatska U-21 reprezentacija 31. ožujka u Osijeku dočekuje vodeću ekipu skupine H Tursku u jednoj od najvažnijih utakmica ovih kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. koje će se održati u Albaniji i Srbiji. U studenom, u pobjedama protiv Mađarske i Litve, napadač Leon Grgić zabio je tri gola, ali propušta sljedeće okupljanje zbog ozljede koljena.

- Sastaju se dvije ekipe koje su se pomalo odvojile i imaju se s pravom nadati prvom mjestu. Očekujem izuzetno tešku utakmicu, za nas izuzetno važnu, kao i za Tursku - rekao je Olić.

Izbornik priznaje da ima problema s ozljedama i kontinuitetom igrača, ali ostaje optimističan.

- Dosta ih je promijenilo sredinu, nemaju kontinuitet utakmica, ali imamo jednu utakmicu i dovoljno dana da se pripremimo. Nadam se da ćemo što bolje dočekati tu utakmicu te uz podršku naših navijača nastaviti u pozitivnom nizu prema našem cilju — Europskom prvenstvu - dodao je Olić.

Hrvatska U21 reprezentacija okuplja se u ponedjeljak, 23. ožujka u 12:00 sati u Zagrebu, gdje će trenirati do 29. ožujka, kad će otputovati u Osijek te odraditi dva treninga na Opus Areni uoči utakmice protiv Turske.

Hrvatska će protiv Turske igrati 31. ožujka u 17:30 sati te će biti domaćin glavnom suparniku koji je preuzeo vrh ljestvice uz utakmicu više. S utakmicom manje i bez poraza, mladi "vatreni" su favoriti za prolaz uz Turke

POPIS mladih reprezentativaca za predstojeće utakmice

Hrvatska je trenutačno druga u skupini s četiri boda koliko ima i treća Ukrajina, a prva je Turska s pet bodova. Mađarska je na tri boda, a začelje skupine H drži Litva s jednim bodom.