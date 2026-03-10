Obavijesti

KVALIFIKACIJE ZA U-21 EURO

Olić objavio popis za ključnu utakmicu. Hrvatska dočekuje Tursku bez najboljeg strijelca

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatska U-21 reprezentacija igra jednu od najvažnijih utakmica kvalifikacija za Europsko prvenstvo. U Osijeku 31. ožujka dočekuje Tursku, lidera skupine s bodom prednosti ispred mini 'vatrenih'

Izbornik Ivica Olić objavio je popis mladih Vatrenih za predstojeći kvalifikacijski sraz za Europsko prvenstvo do 21 godinu. Hrvatska U-21 reprezentacija 31. ožujka u Osijeku dočekuje vodeću ekipu skupine H Tursku u jednoj od najvažnijih utakmica ovih kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. koje će se održati u Albaniji i Srbiji. U studenom, u pobjedama protiv Mađarske i Litve, napadač Leon Grgić zabio je tri gola, ali propušta sljedeće okupljanje zbog ozljede koljena. 

- Sastaju se dvije ekipe koje su se pomalo odvojile i imaju se s pravom nadati prvom mjestu. Očekujem izuzetno tešku utakmicu, za nas izuzetno važnu, kao i za Tursku - rekao je Olić.

Izbornik priznaje da ima problema s ozljedama i kontinuitetom igrača, ali ostaje optimističan.

- Dosta ih je promijenilo sredinu, nemaju kontinuitet utakmica, ali imamo jednu utakmicu i dovoljno dana da se pripremimo. Nadam se da ćemo što bolje dočekati tu utakmicu te uz podršku naših navijača nastaviti u pozitivnom nizu prema našem cilju — Europskom prvenstvu - dodao je Olić.

Hrvatska U21 reprezentacija okuplja se u ponedjeljak, 23. ožujka u 12:00 sati u Zagrebu, gdje će trenirati do 29. ožujka, kad će otputovati u Osijek te odraditi dva treninga na Opus Areni uoči utakmice protiv Turske.

Hrvatska će protiv Turske igrati 31. ožujka u 17:30 sati te će biti domaćin glavnom suparniku koji je preuzeo vrh ljestvice uz utakmicu više. S utakmicom manje i bez poraza, mladi "vatreni" su favoriti za prolaz uz Turke

POPIS mladih reprezentativaca za predstojeće utakmice

Hrvatska je trenutačno druga u skupini s četiri boda koliko ima i treća Ukrajina, a prva je Turska s pet bodova. Mađarska je na tri boda, a začelje skupine H drži Litva s jednim bodom.

