Olić otkrio probleme mladih 'vatrenih': Imamo ozlijeđenih, ali cilj je odlazak na Euro

Hrvatska U-21 reprezentacija okupila se uoči završnog dijela kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine u kojoj ju čekaju tri utakmice - protiv Mađarske u Varaždinu, Ukrajine u Mađarskoj te Litve u gostima. Hrvatska je u dosadašnjem dijelu kvalifikacija ispunila postavljeni cilj, a uoči završnice izbornik Ivica Olić naglašava važnost maksimalnog fokusa na prvu utakmicu.

- Ušli smo u finalni dio ovih kvalifikacija. Ostale su nam još tri utakmice. U dosadašnjem dijelu kvalifikacija ispunili smo svoj cilj. Željeli smo i najavljivali da ćemo biti jedni od favorita u našoj grupi koja je itekako interesantna - praktički je svatko svakoga mogao dobiti i bilo je dosta gubljenja bodova. Bit će neizvjesno do samoga kraja - rekao je Olić.

Izbornik se osvrnuo i na zgusnut raspored koji očekuje njegovu momčad.

- Mi se fokusiramo na prvu utakmicu - malo drugačiji format - prvi puta ćemo imati tri utakmice u desetak dana. Trebat će i u tom kratkom vremenu dati prilike i drugim igračima, a ne igrati s istima. Bit će svi spremni, zdravi i ove finalne utakmice, vjerujem, da ćemo odraditi kvalitetno kao do sada, da ćemo biti na nivou i da ćemo ispuniti naš cilj, a to je odlazak na Europsko prvenstvo.

SP 2026 Philadelphia: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Sveucilistu Pennsylvania | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Olić je prokomentirao i Mađarsku, protiv koje je Hrvatska slavila u prethodnom susretu rezultatom 2-0.

- Tu se radilo o dva različita poluvremena. U prvom poluvremenu naša dominacija i veliki broj šansi, u poluvrijeme ulazimo samo s 1-0. U drugom poluvremenu smo se napatili i taj njihov pritisak istrpili i zabili za 2-0. Nije bilo lako jer Mađarska je i u ostalim utakmicama, i protiv Turske i Ukrajine, uvijek igrala neizvjesno i nitko ih nije dobio više od jedan razlike.

- Moramo biti pravi i fokusirati se na nas i našu igru i maksimalno poštovanje prema protivniku. Moramo stvoriti svoje šanse, ne da budemo dobri 45 minuta, nego 90 minuta. To je ključ prema našem cilju jer s ta tri boda bismo bili pred pragom, ako ne i na pragu Eura - dodao je izbornik.

Hrvatska će u završnici kvalifikacija biti oslabljena zbog ozljeda, no Olić ističe kako njegova momčad ima dovoljno kvalitetnih igrača.

- Imamo dosta ozlijeđenih igrača s križnim ligamentom - Matković, Barišić, Grgić, Brajković. To su teške ozljede, a oni su bili dio ekipe, no svi se pomalo vraćaju. Anton je već počeo s trčanjem, Brajković je tek sada operirao i trebat će dosta vremena. Grgić je polako počeo s treninzima i trebao bi nam se priključiti. Otpao nam je s popisa jedino Krivak, javili su nam iz kluba da ima ozljedu koljena i neće dugo izbivati kao ostali suigrači, ali je ozljeda neugodna. Važan nam je igrač, problema ima, ali imamo mi dovoljno dečki koji imaju kvalitetu i koji su spremni uskočiti i nastaviti prema našem cilju.

Utakmica protiv Mađarske igrat će se u Varaždinu, a izbornik očekuje dobru podršku s tribina.

- Radujem se jer nismo igrali u Varaždinu, igrali smo u Koprivnici. Nadam se da ćemo imati dobru podršku navijača. Vjerujem da će biti lijepo vrijeme i da će ljudi doći. Nadam se dobroj utakmici i onda se pripremamo za sljedeće. Ovo je glavna i fokus nam je Mađarska.

S Olićem se uoči okupljanja složio i Luka Vrbančić, koji ističe da je momčad spremna za završnicu kvalifikacija.

- Spremni smo, odlično smo odradili ciklus do sada, ali treba to potvrditi. Vjerujem da je izbornik dobro odlučio i da su tu najbolji i najspremniji.

SP 2026 Alexandria: Ivica Olić dao izjavu ispred hotela Satire | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Utakmicu protiv Mađarske Vrbančić očekuje s optimizmom.

- Subota, Open u Varaždinu, vjerujem da će biti bolje i zanimljivije nego što je bilo meni prije par dana. Vjerujem u pobjedu i nadam se potvrdi prolaska na Euro. Vjerujem da neće biti 0-0. Nije bitno tko će zabiti, nego da se utakmica pobijedi. Mađarska je dobra ekipa, ali vjerujem da tko god nam dolazi, da smo favoriti i da to moramo opravdati.

Hrvatska će 26. rujna u 17.00 sati igrati protiv Mađarske u Varaždinu, 2. listopada protiv Ukrajine u Mađarskoj te 6. listopada protiv Litve u Litvi.