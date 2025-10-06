Olić uoči važne utakmice protiv Ukrajine: 'Ne bojim ih se...'

Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija je u rujnu probila led na otvaranju kvalifikacija za Europsko prvenstvo i oduševila. Izabranici Ivice Olića remizirali su kod Turske (1-1), najvećeg favorita za prvo mjesto u skupini. Malo je falilo da i tri boda završe u džepu naših mladih nogometaša, no bez obzira na to, pokazali su da mogu parirati jakoj Turskoj i s razlogom se nadati prvom mjestu koje izravno vodi na Euro.

Olić je u ponedjeljak poslijepodne okupio reprezentaciju za novu akciju, 14. listopada ugostit ćemo Ukrajinu u Velikoj Gorici u okviru 2. kola kvalifikacija za EP.

Zagreb: Ivica Olić održao konferenciju za medije | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Spremni smo, najvažnije je da su svi igrači zdravi i da su se svi odazvali ovom okupljanju. Jedva čekamo krenuti s treninzima, imamo dosta vremena za pripremu utakmice, što me uvijek raduje jer je u reprezentativnom ciklusu općenito malo treninga. Nadam se da će sve proći kako treba i da ćemo spremni dočekati utakmicu s Ukrajinom - rekao je Olić.

Ukrajina je ozbiljna reprezentacija, a to je demonstrirala u prvom kolu pobijedivši Litvu (4-0).

- Ako uzmemo u obzir da je Ukrajina reprezentacija iz prvog jakosnog pota, a da posljednjih godina Ukrajinci imaju jako dobre rezultate i zanimljive mlade igrače, možemo reći da nas čeka utakmica protiv ozbiljnog konkurenta u skupini. Uostalom, prednost Ukrajine je činjenica da u ligi nema puno stranaca pa u svim klubovima igra puno mladih domaćih igrača.

Skupina je vrlo izjednačena i izbornik je svjestan da će svaki bod biti zlata vrijedan, pogotovo u izravnim dvobojima s glavnim konkurentima.

Vrbovec: Prijateljska utakmica nogometnih U21 reprezentacija Hrvatske i Irske | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Ukrajina, Mađarska, Turska i Hrvatske vide sebe na prvom mjestu koje donosi izravan plasman na Euro. Skupina je vrlo izjednačena, ali vjerujem u našu momčad i igrače. Izuzetno sam zadovoljan njihovim angažmanom, najvažnije mi je da budu zdravi, a siguran sam da ćemo se dobro pripremiti i odigrati dobru utakmicu. Naravno, vjerujem u našu pobjedu. Ukrajina 10. listopada igra u Sloveniji protiv Mađarske, imat ćemo priliku dodatno je analizirati u toj utakmici koja će biti drukčija u odnosu na onu protiv Litve. Dakle, respekt prema Ukrajincima da, ali strah ne - zaključio je Olić.

Olićev popis za utakmicu protiv Ukrajine:

Golmani: Anthony Jacob Pavlešić (Rudeš), Josip Cundeković (Dubrava Tim Kabel), Toni Silić (Hajduk)

Braniči: Šimun Hrgović (Hajduk), Moreno Živković (Dinamo), Dominik Prpić (Porto), Teo Barišić (Lyon), Branimir Mlačić (Hajduk)

Vezni igrači: Marin Šotiček (FC Basel 1893), Lovro Zvonarek (Grasshopper), Domagoj Bukvić (Osijek), Luka Tunjić (Fortuna Sittard), Luka Vrbančić (Osijek), Adriano Jagušić (Slaven Belupo), Fabijan Krivak (Lokomotiva), Ante Kavelj (Gorica), Šimun Mikolčić (Osijek), Patrice Čović (Werder Bremen), Ivan Katić (Lokomotiva)

Napadači: Fran Topić (Dinamo), Leon Grgić (Sturm Graz)

Pretpozivi: Ivan Cvetko (Rudeš), Zvonimir Katalinić (Slaven Belupo), Branko Pavić (Dinamo), Mate Antunović (Varaždin), Roko Brajković (Hajduk), Bruno Durdov (Hajduk)