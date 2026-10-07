Olićevi izabranici među 12 ekipa koje su izborile Europsko U-21 prvenstvo. Evo kad je ždrijeb

Nakon što su završile kvalifikacije za Europsko U-21 prvenstvo 2027. godine, poznato je 12 od 16 sudionika, među kojima se nalazi i mlada hrvatska reprezentacija.

Direktan plasman na EURO izborilo je devet pobjednika skupina, Španjolska, Portugal, Francuska, Engleska, Italija, Njemačka, Norveška, Hrvatska i Belgija, zatim Poljska kao najbolja drugoplasirana ekipa, te domaćini Srbija i Albanija.

Posljednja četiri putnika bit će poznata nakon play-offa. Mjesto u dodatnim kvalifikacijama izborili su Češka, Danska, Finska, Grčka, Island, Nizozemska, Irska i Turska. Ždrijeb je petak, listopada u Nyonu. Ekipe će biti podijeljene u četiri para, a pobjednici će putovati na EP. Ždrijeb skupina EP-a na rasporedu je 26. studenog u beogradskom Sava centru.

Reprezentacije će biti podijeljene u četiri skupine po četiri ekipe, a prve dvije ekipe iz svake skupine idu u nokaut fazu.

EURO je na rasporedu od 17. lipnja do 4. srpnja 2027. Igrat će se u četiri srpska (Beograd, Loznica, Leskovac, Baška Topola), te tri albanska grada (Tirana, Elbasan, Skadar). Hrvatska U-21 reprezentacija je do sada nastupila na pet EP-a, a samo jednom je prošla skupinu 2017. kada je ispala u četvrtfinalu.