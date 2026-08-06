Olimpijski i europski prvaci na Europskom prvenstvu u Areni Zagreb. Stiže gimnastička elita

Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici, najveće u povijesti, održat će se u Zagrebu od 13. do 23. kolovoza, a okupit će čak 640 gimnastičarki i gimnastičara iz 43 zemlje. Na europsku pozornicu u zagrebačkoj Areni prve izlaze gimnastičarke, a europsko prvenstvo u ženskoj sportskoj gimnastici traje od 13. do 16. kolovoza. U seniorskoj konkurenciji nastupit će 166 gimnastičarki, od kojih posebnu pažnju privlače osvajačice odličja s Olimpijskih igara u Parizu 2024. i prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Jakarti.

U Zagrebu ćemo, tako, gledati i sjajne talijanske gimnastičarke Alice D'Amato i Manilu Esposito, koje su u Parizu osvojile „cijeli komplet“ olimpijskih odličja. Kao članice talijanske reprezentacije, izborile su srebro u ekipnom natjecanju, iza SAD-a, a zbirku su kompletirale na gredi.

U dramatičnom i teško ponovljivom olimpijskom finalu vježbe na gredi, Alice D'Amato osvojila je zlatnu medalju ispred Kineskinje Zhou Yaqin, dok se Manila Esposito okitila broncom. Iza njih su ostale Rebeca Andrade i Simone Biles. D'Amato u svojoj kolekciji ima još i svjetsku broncu te pet zlatnih medalja s europskih prvenstava (greda i ekipno), dok je Esposito osvojila čak šest europskih zlata, među kojima i dva višebojska s posljednja dva prvenstva. Na Olimpijskim igrama u Parizu nije zbog sankcija bilo ruske gimnastičarke Angeline Meljnikove, no nakon dvogodišnjeg izostanka sa svjetske scene prošle je godine dominirala na Svjetskom prvenstvu u Jakarti.

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U višeboju je osvojila zlatnu medalju ispred Amerikanke Leanne Wong i Kineskinje Zhang Qingying, najbolja je bila i u preskoku, dok je na dvovisinskim ručama osvojila srebro. Meljnikova u svojoj kolekciji ima četiri olimpijske medalje iz Rio de Janeira i Tokija, deset medalja sa svjetskih te 12 s europskih prvenstava.

U zagrebačkoj Areni vidjet ćemo i odlične Britanke Ruby Evans i Abigail Martin koje su u Jakarti osvojile srebro i broncu u vježbi na tlu. U konkurenciji navedenih i brojnih drugih vrhunskih svjetskih gimnastičarki, boje Hrvatske branit će Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Christina Zwicker i Erin Bakran.

U muškoj konkurenciji Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici u Areni Zagreb će od 19. do 23. kolovoza nastupiti čak 187 gimnastičara, a među njima je i 12 osvajača odličja s Olimpijskih igara u Parizu 2024. i Svjetskog prvenstva u Jakarti 2025. godine.

Ljubitelji gimnastike zasigurno s velikim nestrpljenjem iščekuju nastup olimpijskog pobjednika na konju s hvataljkama Rhysa McClenaghana. Čudesni McClenaghan u Parizu je kompletirao kolekciju zlatnih odličja, u kojoj su još dva svjetska i tri europska zlata, i prava je atrakcija na svakom natjecanju.

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Još veća zvijezda u svijetu gimnastike je Eleftherios Petrounias, koji nosi nadimak Lord of the Rings, odnosno Gospodar prstenova. Grčki gimnastičar, naime, ima zlato i dvije bronce u vježbi na karikama s posljednja tri izdanja Olimpijskih igara, kao i tri svjetska te čak osam europskih zlatnih odličja na ovoj spravi. Europski prvak bio je i prošle godine u Leipzigu.

Kada je riječ o Olimpijskim igrama u Parizu, srebro je u vježbi na tlu osvojio Artem Dolgopyat, koji je u toj disciplini olimpijski pobjednik i iz Tokija te svjetski i dvostruki europski prvak. U preskoku je, pak, broncu u Parizu osvojio Harry Hepworth, koji će u Zagrebu braniti europsko zlato iz Leipziga.

Sa srebrom oko vrata, osvojenim na ručama, iz Pariza se 2024. vratio mladi Ukrajinac Illia Kovtun. Trenutačno slovi za jednog od najtalentiranijih sportaša na svijetu, a prošle je godine dobio hrvatsko državljanstvo i upravo na Europskom prvenstvu u Zagrebu premijerno će nastupiti za Hrvatsku. Kovtun je i svjetski doprvak te četverostruki europski prvak. Kao višebojac, uspješno nastupa na šest sprava, potvrđujući svoju svestranost i gimnastičko umijeće.

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U Zagreb stižu i osvajači odličja s lanjskog svjetskog prvenstva u Jakarti - Noe Seifert, brončani u višeboju, Mamikon Khachatryan, srebrni na konju s hvataljkama, Adem Asil, srebrni na karikama, Artur Davtyan i Nazar Čepurni, osvajači srebra i bronce u preskoku, Daniel Marinov, koji je izborio broncu na ručama, te Joe Fraser, brončani na preči.

Treba spomenuti i da turski gimnastičar Adem Nasil u svojoj zbirci medalja ima i svjetsko zlato na karikama te četiri europska zlata, u višeboju i na karikama. Armenac Artur Davtyan osvajač je olimpijskog srebra i bronca te svjetskog zlata u preskoku, a ima i tri europska naslova, u preskoku i na konju s hvataljkama.

Na nikad većem europskom prvenstvu Hrvatsku će, uz već spomenutog Iliju Kovtuna, s velikim ambicijama zastupati i Tin Srbić, Aurel Benović, Filip Ude, Mateo Žugec te Marko Jovičić.