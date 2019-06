'Oliver i Jure dali su gas, a ja sam snimio kultnu fotografiju'

Nastala je potpuno spontano, urednici su naručili fotografiju Jurice Jerkovića iz slobodnog vremena, dogovorili smo se da ću doći u njegov kvart, on je sjeo na motor i napravio nekoliko krugova. Oliver je tu bio slučajno, kao njegov prijatelj, pa sam im predložio da ih slikam obojicu'' otkrio nam je jedan od najpoznatijih splitskih fotoreportera Fjodor Klarić kako je snimio fotografiju na kojoj se dva legendarna Splićanina Jurica Jerković i Oliver Dragojević voze na motoru.

Foto: Feđa Klarić

'Oliver se tek probijao na scenu'

Jasno, bilo je to neko drugo vrijeme, vrijeme kad se moglo voziti motor bez kacige, kad se moglo s takvim legendama dogovarati fotografiranje u neformalno okruženju…

- Jure je već tada bio veliki nogometaš, a i Oliver se polako probijao na veliku scenu, no unatoč tome spremno su napravili par krugova motorom kako bih uhvatio pravi kadar. Lagao bih kad bih rekao da sam ih slučajno snimio, bilo je to unaprijed dogovoreno - prisjeća se danas umirovljeni fotoreporter, popularni šjor Feđa, koji nam je otkrio i zbog čega ih je fotografirao baš na motoru.

- Jure je volio motore i automobile, a Oliver je uvijek bio u društvu sportaša, bilo Hajduka, bilo Jugoplastike, prijateljevao je s njima… Iako su svi oni vozili motore, ipak su češće bili u automobilima, jer je lakše u automobilu sakriti curu, nego na motoru. Ali fotografija iz automobila ne bi bila ovako atraktivna…

Foto: privatni album Saloon

Jurin otiac obožavao aute i motore

A ljubav i strasti Jerkovića prema motorima i automobilima potvrdio nam je i njegov suigrač i prijatelj Vilson Džoni.

- Jurin otac Ivan radio je u Vodovodu, ali je obožavao automobile i motore i bavio se u slobodno vrijeme automehaničarskim poslom, a ljubav je prenio na sina. U to se vrijeme još moglo voziti motore, treneri nam nisu branili, ali nije to dugo trajalo, vrlo brzo smo svi kupili automobile. Jure vozio Lanciu, Vardić Mercedesa, ja Alfa Romeo…, a u to je vrijeme takav automobil bio svjetsko čudo – kaže Džoni i dodaje:

- Teško je to sad predstaviti ovim novim generacijama, mi smo recimo obožavali glazbu i nosili bi na putovanja gramofon i ploče Rolling Stonesa, Beatlesa, Pink Floyda…

Foto: HNK Hajduk Split

Ne pozdravlja Jerković Tita, nego Tito njega

A kolika je popularnost u to vrijeme vladala, teško je i zamisliti u današnjim okolnostima.

- Uvijek sam se pitao kako ostati normalan u takvom okruženju, gdje god dođu bili su zvijezde. Njima su se klanjali i obični ljudi, ali i glazbenici, direktori, političari…. Zamislite vi u ono vrijeme transparent s natpisom: ''Ide Tito preko Perkovića i pozdravlja Juru Jerkovića''. Dakle ne pozdravlja Jerković Tita, nego Tito njega!? – smije se Klarić, koji je tadašnje igrače Hajduka poznavao i privatno:

- Split je u to vrijeme bio mali grad i svatko je svakoga poznavao. Ali to me nije spašavalo njihovih podvala, recimo, kad se namjestiš fotografirati momčad, a Jerković opali loptu prema tebi, ili ih uđeš slikati nakon utakmice u svlačionicu, a oni te gurnu pod tuš ili kadu… Trebao si biti jako oprezan da se ne narugaju s tobom. A skupi automobili bili su dio tog njihovog zvjezdanog statusa. Svi još danas pričaju kako je Vukas doveo prvu Vespu u Split, pa kako je Nikola Pilić doveo prvog Mercedesa na Rivu, ljudi su se skupljali oko njega kao da je helikopter sletio. A tek Mušovićev crveni Ford Mustang…

Gospodin na terenu i van njega

Gotovo jednako popularan, pogotovo kod ljepšeg spola bio je i Jerkovićev suigrač Ivica Šurjak.

- Jure je bio gospodin na terenu, ali i van njega. Miran, tih, skroman, povučen, a opet jedna od najvećih u povijesti Hajduka, uvijek spreman na šalu i vic. Njegova je ideja da izvedemo onaj poznati penal kad je on gurnuo loptu u stranu, a ja sam je pospremio u mrežu. Iako smo se znali cijeli život i bili dobri, nije bio siguran hoću li ga ostaviti na cjedilu i ostati van kaznenog prostora. Zato mi je par puta ponovio: ''Nemoj me zaje….'' Igrali smo dugi niz godina skupa, mogu slobodno reći da jedna dio svoje karijere dugujem njemu koji me 'hranio' loptama… Definitivno je bio jedan od najvećih…

Džoni je otišao i korak dalje.

- Za mene je Jure najveći u povijesti Hajduka, i jedan od tri najbolja u Europi u svoje vrijeme, uz bok Johanu Cruyff i Franzu Beckenbaueru.

I Oliverova udovica Vesna Dragojević vidjela je fotku.

- Oliver i Jurica znali su se od prije. Bili smo i kod njega tjedan dana kad je igrao u Švicarskoj. Zbližili su se kad je Jurica postao vjenčani kum Oliverovom bratu Aljoši - rekla je Vesna Dragojević.

Jurica Jerković preminuo je u ponedjeljak u 70. godini.

Pokopan je danas na Lovrincu.