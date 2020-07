'Oliver nam je svirao u 3 ujutro, bio je na svakom našem finalu'

Oliver Dragojević je dolazio svaki dan, kada nije imao koncerte, kazao je Maljković pa otkrio da su bili jako dobri prijatelji: Tjerali bismo ga u tri ujutro, poslije ribe i vina, da nam svira...

<p>Kada bismo igrali finale onda bi Bilić, koji je o tome vodio računa, rekao Oliveru: "Ej, nemoj taj dan imati koncert". Očekivao je da ćemo mi pobijediti. Oliver je bio naš član. Zoran Grašo, otac pjevača Petra Graše, imao je vikendicu. Mi bismo tamo otišli i onda bismo vidjeli Oliverovu genijalnost, prisjeća se trenerska i košarkaška legenda <strong>Božidar Maljković</strong> (68),<strong> </strong>koji je bio gost emisije <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ru3GDUwhI_s&feature=emb_title" target="_blank">Spo(r)tlight.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Splitova trofejna soba</strong></p><p>- On je imao imitaciju na zidu od kamena, to je prava dalmatinska konoba, razne instrumente, malu harmoniku, malu gitaru… Tada bismo smo vidjeli njegovu genijalnost. Tjerali bismo ga u tri ujutro, poslije ribe i vina, da nam svira - rekao je u podcastu pa pojasnio kako je Oliver dao na veličini i časti Jugoplastike:</p><p>- Svaki veliki klub mora imati svoj unutrašnji život. Ako ga nema, on nije veliki klub. Mi smo imali članove uprave, koji su bili direktori Jugoplastike, koja je imala dvadesetak tisuća ljudi, radnika, po cijeloj Jugoslaviji. Oni su po dva puta dnevno dolazili u klub, popili bi kavu i otišli. Oliver Dragojević je dolazio svaki dan, kada nije imao koncerte - kazao je Maljković pa otkrio da su bili jako dobri prijatelji:</p><p>- Veliki čovjek, bili smo jako dobri prijatelji. Dolazio je kod mene u vikendicu u Vodice, koju smo moj otac i ja sami napravili našim rukama. Zato imam skraćenu tetivu jer sam brdo cementa prebacio preko ruku. Sve to je davalo štimung - pojasnio je.</p><p>Maljković je osvojio četiri naslova prvaka Europe s tri različita kluba. Dva puta se popeo na krov Europe s Jugoplastikom te po jednom s Limogesom i Panathinaikosom. U Split je došao kao mladi trener koji je preuzeo klub u kojem su igrali klinci poput Kukoča, Rađe i Perasovića. Taj klub je potom uzeo tri titule prvaka Europe u nizu i službeno je proglašen za najbolji europski košarkaški klub u povijesti 20. stoljeća.</p>