Olmissum - Futsal Dinamo 5-6 Modri slavili u neviđenoj drami u Omišu! Odluka u Zagrebu

Rijetko viđena drama u četvrtoj utakmici finala doigravanja za futsal prvaka Hrvatske, utakmica dostojna dvije vrhunske momčadi koje su se sastale u finalnoj seriji. Nakon 40 minuta i dva produžetka momčadi su bile poravnate pa se pristupilo kaznenim udarcima, a na koncu je sretniji i spretniji bio Dinamo koji je došao do pobjede i prilike za obranu titule na svom terenu. Peta odlučujuća utakmica igra se u petak u Zagrebu.

Olmissum je napravio veliki ka naslovu prvaka u drugoj utakmici u Zagrebu, kada su pobjedom napravili break i osigurali priliku da pitanje prvaka riješe u svojoj dvorani. Temelj uspjeha bila je granitna obrana koja je savršeno funkcionirala u drugoj i trećoj utakmicu, u kojima golman Omišana Vinko Rozga nije kapitulirao nijednom u 80 minuta. To je bio temelj na kojem je Frane Despotović gradio šampionsku priču.

Uoči utakmice od gledatelja se oprostio Antonio Sekulić kome je ovo bila zadnja utakmica u Omišu. Antonio je već potpisao ugovor s Anderlechtom i ovo je bila prilika da se oprosti od vjerne publike, a prigodan poklon uručio mu je predsjednik Olmissuma Mijo Milavić.

Nakon što je njegova momčad visoko poražena s čak 6-0 u trećem susretu u Omišu, trener Dinama Matija Đulvat kazao je kako je glavni razlog visokog poraza manjak agresivnosti kod njegovih igrača. Očito je i njih na to upozorio jer je od prve minute bilo primjetno da su podigli agresivnost. No to su platili s tri brza akumulirana prekršaja u ranoj fazi utakmice. Imali su u tim trenutcima doduše gosti i više od igre, Tihomir Novak pogodio je vratnicu..., no na agresiju gostiju odmah su odgovorili Omišani i kreirali nekoliko lijepih prilika.

Najprije je Bukovec pucao tik pored vratnice, potom Čekol pod pritiskom nije uspio iskontrolirati loptu koju mu je ukrao finski reprezentativac Vanha i izbliza matirao nemoćnog Pipilicu. Ribnjak je eksplodirao od slavlja domaćih navijača, a nakon par minuta to se ponovilo nakon solo prodora Jurline, koji je prošao Konsua, potom protutnjao lijevom stranom i zabio za 2-0.

Imao je Olmissum i igru i rezultat, no Dinamo se vratio preko Gudasića koji je iskoristio pogrešku Omišana, izbacio u kontra napad Novaka, a ovome nije bilo teško riješiti situaciju jedan na jedan s Rozgom i zabiti gol koji je njegovu momčad vratio u igru. Na ruku im je išlo i nekoliko u najmanju ruku dvojbenih prekršaja koji su domaću momčad dovele do petog akumuliranog, a onda je potpuno bespotrebno šesti napravio Bruno Žilić, i to u suparničkom kaznenom prostoru te tako 23 sekunde prije kraja prvog poluvremena dao Novaku priliku za izjednačenje.

U drugom poluvremenu Dinamo je nastavio pritiskati pa su već nakon minutu igre iz slobodnog udarca preko Čekola došli u vodstvo. Ali onda je ponovno krenuo Omiš, nagazili su goste, bacali su se doslovno na glavu, Sekulić je potegao jednu bombu koja je od bloka stigla do Piplice, ovaj je nije uspio iskontrolirati pa Vanhi nije bilo teško izbliza poravnati na 3-3. Do kraja utakmice gledali smo rovovsku bitku, ulog je bio velik pa se pazilo na izgubljene lopte i akumulirane prekršaje, jer bilo je jasno da svaka pogreška vodi u poraz. I susret je na koncu otišao u produžetke.

Dinamo je u prvom produžetku propustio riješiti pitanje pobjednika, najprije je vratnicu uzdrmao Gudsasić, potom je kontru jedan na jedan Postružinu skinuo Rozga, da bi Gudasić opet pogodio vratnicu... U drugom produžetku nervoza je dosegla vrhunac, u zadnje dvije minute ušlo se s rezultatom 3-3 i s po pet akumuliranih prekršaja. I baš kao što je par sekundi prije kraja prvog poluvremena napravio glupost, Žilić je umalo ugasio nadu svojoj momčadi 18 sekundi prije kraja drugog produžetka. Izgubio je loptu i napravio kazneni udarac, no fantastični Rozga je skinuo šut Periću i osigurao još jednu priliku svojoj momčadi iz kaznenih udaraca.

Drama je na koncu otišla na stranu gostiju. Čekol je iz prvog pokušaja pogodio gredu, Juretić je pucao pored gola, Filip Novak je zabio za vodstvo Dinama 3-4 a Kolobarić poravnao. Treću seriju golom je otvorio Postružin, Sekulić je pogodio gredu, Novak je povećao na 4-6, Kustura smanjio na 5-6, da bi fenomenalni Rozga skinuo zadnji kazneni udarac Periću. No pritisak ključnog udarca nije izdržao Jurlina, kome je penal skinuo Piplica, donio slavlje svojoj momčadi i priliku da na svom terenu u Zagrebu obrane naslov prvaka.