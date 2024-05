Olmissum na domaćem terenu deklasirao Dinamo 6-0 i stigao na korak do naslova prvaka

U trećoj utakmici doigravanja za futsal prvaka Hrvatske Olmissum je na domaćem terenu deklasirao Dinamo 6-0 te poveo 2-1 u seriji "tko prije do tri". Do naslova prvaka nedostaje im dakle još jedna pobjeda, a četvrta utakmica igra se također u omiškom Sportskom centru Ribnjak, u ponedjeljak u 19:15 sati. U slučaju da Dinamo poravna, eventualna peta utakmica igrala bi se sljedećeg vikenda u Zagrebu.

Olmissum je na svom terenu deklasirao Dinamo 6-0 i stigao na korak do naslova prvaka... | Foto: Luka Mladinic

Od prve minute momčad Frane Despotovića zagospodarila je terenom, nizale su se prilike pred gostujućim golom i pravo je čudo što nisu zabili više od jednoga gola na otvaranju utakmice. Na lijepu asistenciju Jakova Hrstića u petoj je minuti zabio Josip Kolobarić. Najzaslužniji za to što su domaći igrači imali samo gol prednosti bio je gostujući golman Ante Piplica, koji je skinuo barem pet zicera Omišanima. Dobra igra podigla je atmosferu u dvorani u kojoj se okupilo oko 1.000 navijača. Do poluvremena su Omišani stigli i do drugog pogotka, kojeg je zabio finski reprezentativac Iiro Vanha nakon solo prodora po desnoj strani.

Foto: MNK Olmissum

Što je utakmica odmicala Dinamo je sve više uspostavljao ravnotežu i nekoliko puta opasno zaprijetio, no i golman Olmissuma Vinko Rozga bio je raspoložen. Obzirom na stanje na semaforu treneru gostiju nije preostalo ništa drugo nego u zadnjih pet minuta krenuti s igračem golmanom i pokušati okrenuti rezultat. No već u prvom napadu izgubili su loptu pa je Duje Kustura poentirao sa svoje polovine terena za 3-0.

Foto: MNK Olmissum

Do kraja susreta Dinamo je ustrajao u igri s igračem više u polju, no niti su oni večeras bili raspoloženi, niti su znali kako otvoriti čvrstu obranu Omišana, koji su do kraja susreta još tri puta pogađali praznu mrežu za konačnih 6-0 i veliko slavlje nakon utakmice. Jedan gol zabio je Jakov Hrstić, dva je dodao Josip Jurlina. Visokom pobjedom Omišani su došli na korak do povratka naslova prvaka u svoje vitrine, u grad na ušću Cetine, a šest golova u mreži Dinama dodatno će ih dodatno napuniti samopouzdanjem.

