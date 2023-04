Olmo forsira povratak u Barcu? Dinamo će ostati bez milijuna...

Dani Olmo u Dinamo je došao iz Barcelone kao golobradi 16-godišnjak, no Katalonci ni u jednom trenutku nisu prestali pratiti njegov razvoj.

Sjajnim igrama u Leipzigu i španjolskoj reprezentaciji, Olmo je došao na korak do povratka u matični klub. Barca nema dovoljno novca za otkup njegova ugovora, međutim već od ljeta 2024. Olmo će biti slobodan igrač. Naravno, ako u međuvremenu ne produži ugovor s Leipzigom.

Olmo je spreman za novu stepenicu u karijeri

- Ništa još nismo potpisali. U dobrim smo razgovorima. Rekao sam Daniju da sam došao ovdje osvajati titule. Nadam se da će u jednom trenutku reći: "OK, idemo to učiniti" - kazao je Max Eberl, sportski direktor Leipziga od prosinca prošle godine, prenosi Fabrizio Romano.

Optimistični su u Leipzigu, no istovremeno vjerojatno i svjesni da je Španjolac spreman za novu stepenicu u karijeri. U Njemačkoj je njegov razvoj dosegao vrh. Isto kao i u slučaju Joška Gvardiola. Možda Leipzig u budućnosti želi postati nešto drugo, no trenutačno je to klub koji kupuje mlade igrače, koji se u pravilu ne zadržavaju duže od tri, četiri sezone. A Olmo je tamo već pune tri godine...

Dinamo će ostati bez milijuna eura

To svakako nije dobra vijest za Dinamo, koji će ostati bez svojih 20% od buduće prodaje. Računica je jednostavna, 20% od 0 jednako je - 0. A u Maksimiru su se nadali da će dobiti barem desetak milijuna...

Kako god, ako je vjerovati Nijemcima, još ima nade za njih, ali i za Dinamo. Na cjelokupnu situaciju mogao bi utjecati i 'slučaj Negreira', jer Barcelonu možda čeka i najveća kazna u povijesti sporta.

