Olmo opet zabio za Barcelonu, Brekalo dobio šansu s klupe

U susretu 21. kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je pobijedila "fenjeraša" Real Oviedo sa 3-0 vrativši se na vrh ljestvice. Nakon skromne predstave u prvom dijelu, Barca je daleko aktivnije i ozbiljnije ušla u nastavak susreta i praktički za desetak minuta riješila pitanje pobjednika.

Barca je povela u 52. minuti golom Danija Olma. Gostujući branič David Carmo je oklijevao s ispucavanjem lopte, njegov udarac je blokirao Lamine Yamal, lopta je u visokom luku stigla do Raphinhe koji je uposlio Yamala, a ovaj odmah produžio do Olma koji je preciznim udarcem svladao gostujućeg vratara. Pet minuta kasnije među strijelce se upisao i Raphinha.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Konačnih 3-0 postavio je Lamine Yamal u 73. minuti. Za Oviedo je od 82. minute zaigrao Josip Brekalo.

U prvom nedjeljnom susretu Atletico Madrid je pobijedio Real Mallorcu sa 3-0 učvrstivši se na trećem mjestu ljestvice.

Atletico je poveo u 22. minuti golom Alexandera Sorlotha, na 2-0 je povećao David Lopez pogodivši vlastitu mrežu u 75. minuti, a sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Thiago Almada u 87. minuti.

Barca vodi na ljestvici sa 52 boda, Real Madrid ima bod manje a treći je Atletico Madrid sa 44 boda.

Mallorca se nalazi na 16. mjestu sa 21 bodom, dva više od zone ispadanja, dok je Oviedo posljednji sa svega 13 bodova.