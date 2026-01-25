Barcelona briljira! S 3-0 protiv Real Ovieda vratili su se na vrh ljestvice. Golove zabili Olmo, Raphinha i Yamal. Atletico također slavio s 3-0 protiv Mallorce
Olmo opet zabio za Barcelonu, Brekalo dobio šansu s klupe
U susretu 21. kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je pobijedila "fenjeraša" Real Oviedo sa 3-0 vrativši se na vrh ljestvice. Nakon skromne predstave u prvom dijelu, Barca je daleko aktivnije i ozbiljnije ušla u nastavak susreta i praktički za desetak minuta riješila pitanje pobjednika.
Barca je povela u 52. minuti golom Danija Olma. Gostujući branič David Carmo je oklijevao s ispucavanjem lopte, njegov udarac je blokirao Lamine Yamal, lopta je u visokom luku stigla do Raphinhe koji je uposlio Yamala, a ovaj odmah produžio do Olma koji je preciznim udarcem svladao gostujućeg vratara. Pet minuta kasnije među strijelce se upisao i Raphinha.
Konačnih 3-0 postavio je Lamine Yamal u 73. minuti. Za Oviedo je od 82. minute zaigrao Josip Brekalo.
U prvom nedjeljnom susretu Atletico Madrid je pobijedio Real Mallorcu sa 3-0 učvrstivši se na trećem mjestu ljestvice.
Atletico je poveo u 22. minuti golom Alexandera Sorlotha, na 2-0 je povećao David Lopez pogodivši vlastitu mrežu u 75. minuti, a sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Thiago Almada u 87. minuti.
Barca vodi na ljestvici sa 52 boda, Real Madrid ima bod manje a treći je Atletico Madrid sa 44 boda.
Mallorca se nalazi na 16. mjestu sa 21 bodom, dva više od zone ispadanja, dok je Oviedo posljednji sa svega 13 bodova.
