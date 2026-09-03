Olmo: Pred nama je vrlo dobra godina. Atletico? Nije mi jasno

Španjolskom nogometnom reprezentativcu Daniju Olmu u srijedu navečer je odana počast u rodnom katalonskom gradu Terrassi zbog osvajanja Svjetskog prvenstva, a 28-godišnji ofenzivni veznjak je rekao da mu je sada cilj osvojiti Ligu prvaka s Barcelonom. Nakon održane ceremonije u gradskoj vijećnici Terrasse, udaljene 30 kilometara od Barcelone, Olmo je odgovarao na pitanja novinara.

„Danas je dan za slavlje. Želio sam doći i proslaviti osvajanje velikog Svjetskog prvenstva, a što smo ostvarili za cijelu zemlju. Sada imam nove ciljeve: obraniti osvojene naslove (s Barcelonom) i krenuti po Ligu prvaka, kojoj se jako veselimo", izjavio je.

Foto: Bagu Blanco / PRESSINPHOTO/PRESS

Olmo će ove sezone u Barceloni dijeliti svlačionicu s 31-godišnjim hrvatskim reprezentativnim vratarom Dominikom Livakovićem s kojim je igrao za zagrebački Dinamo od 2016. do 2020. Livaković je prošli tjedan došao iz turskog Fenerbahcea, a za mjesto među vratnicama natjecat će se s prvim vratarom Joanom Garcijom i rezervnim Wojciechom Szczesnym.

Barcelona je htjela dovesti i 26-godišnjeg argentinskog napadača Juliana Alvareza, ali je njegov klub Atletico Madrid odbio transfer.

"On je sjajan igrač, jedan od najboljih na svijetu. Takav je nogomet. Neke se stvari dogode, a neke ne. Klub je odradio spektakularan posao na tržištu", odgovorio je Olmo. Umjesto Alvareza je došao iz Arsenala brazilski 26-godišnji napadač Gabriel Jesus.

Upitan o čvrstom stavu Atletica i zategnutim odnosima s Barcelonom zbog pokušaja dovođenja Argentinca, Olmo je rekao da "ne razumije to s Atleticom". "Svi imamo svoje snove. Julian je bio jasan i borio se za svoje snove, ali postoje vanjske okolnosti na koje čovjek ne može utjecati. Život ide dalje i ovo nas neće zaustaviti. Pred nama je, siguran sam, vrlo dobra godina", izjavio je.

Najveći rival Real Madrid, na čiju je klupu sjeo trener Jose Mourinho, pojačao se nakon što prošle sezone nije osvojio niti jedan trofej.

"Real se vrlo dobro pojačao, baš kao i mi. Cilj je i njima i nama osvojiti sve. Mi smo iza sebe imali dvije vrlo uspješne godine na domaćoj sceni, a sada želimo ostvariti uspjehe u Europi", rekao je Olmo koji igra za Barcelonu od ljeta 2024.

Barcelona je zadnji put osvojila Ligu prvaka 2015. kada su ondje igrali igrači poput Ivana Rakitića i Lionela Messija.