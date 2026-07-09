Olmo se još jednom naklonio Hrvatskoj: Taj mentalitet ostao je u meni, Hrvati su nevjerojatni

Odlično se osjećamo i jako smo uzbuđeni te motivirani za utakmicu protiv Belgije, poručio je španjolski reprezentativac Dani Olmo (28) uoči četvrtfinalne utakmice između "furije" i Belgije (petak, 21 sat, HRT 2). Podsjetimo, momčad Luisa de la Fuentea izbacila je reprezentaciju Portugala u osmini finala, a u pet utakmica na SP-u još nije primila gol.

Olmo je u intervjuu za Marcu poručio kako se svi u reprezentaciji osjećaju fantastično i ne bježi od toga kako Španjolci kotiraju kao jedni od favorita turnira, a u intervjuu je pričao i o svojim počecima u Zagrebu.

Foto: Issei Kato

Novinar Marce pitao je Olma je li imao poteškoća u prilagodbi.

- Baš i ne! Bio sam klinac u iznimno natjecateljskoj svlačionici. Na početku baš i nisam znao kako da se ponašam. Eduardo (portugalski golman, op. a.) bio mi je partner u nogo-tenisu, bio je natjecateljska životinja. Bio sam najmanji, ali mi nije dao da pogrešno dotaknem loptu. Tad sam imao više pritiska nego sad na Svjetskom prvenstvu!

Foto: JEROME MIRON

Zvijezda Barcelone provela je šest godina u Hrvatskoj, a to mu je vrijeme jako pomoglo da očvrsne i izgradi se kao osoba.

- Istina je da je hrvatski mentalitet ostao u meni. Taj natjecateljski duh. Hrvati imaju nevjerojatno natjecateljski duh, ne samo u nogometu, već svim sportovima. To je zemlja s jako malo stanovnika u usporedbi sa Španjolskom ili Njemačkom, ali zbog tog duha uvijek se bore do samog limita - poručio je Olmo.