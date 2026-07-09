Igrao sam nogo-tenis s Eduardom dok sam bio u Dinamu i pritisak mi je bio veći nego na Svjetskom prvenstvu, nisam smio napraviti pogrešku, rekao je Olmo u intervjuu za Marcu
Olmo se još jednom naklonio Hrvatskoj: Taj mentalitet ostao je u meni, Hrvati su nevjerojatni
Odlično se osjećamo i jako smo uzbuđeni te motivirani za utakmicu protiv Belgije, poručio je španjolski reprezentativac Dani Olmo (28) uoči četvrtfinalne utakmice između "furije" i Belgije (petak, 21 sat, HRT 2). Podsjetimo, momčad Luisa de la Fuentea izbacila je reprezentaciju Portugala u osmini finala, a u pet utakmica na SP-u još nije primila gol.
Olmo je u intervjuu za Marcu poručio kako se svi u reprezentaciji osjećaju fantastično i ne bježi od toga kako Španjolci kotiraju kao jedni od favorita turnira, a u intervjuu je pričao i o svojim počecima u Zagrebu.
Novinar Marce pitao je Olma je li imao poteškoća u prilagodbi.
- Baš i ne! Bio sam klinac u iznimno natjecateljskoj svlačionici. Na početku baš i nisam znao kako da se ponašam. Eduardo (portugalski golman, op. a.) bio mi je partner u nogo-tenisu, bio je natjecateljska životinja. Bio sam najmanji, ali mi nije dao da pogrešno dotaknem loptu. Tad sam imao više pritiska nego sad na Svjetskom prvenstvu!
Zvijezda Barcelone provela je šest godina u Hrvatskoj, a to mu je vrijeme jako pomoglo da očvrsne i izgradi se kao osoba.
- Istina je da je hrvatski mentalitet ostao u meni. Taj natjecateljski duh. Hrvati imaju nevjerojatno natjecateljski duh, ne samo u nogometu, već svim sportovima. To je zemlja s jako malo stanovnika u usporedbi sa Španjolskom ili Njemačkom, ali zbog tog duha uvijek se bore do samog limita - poručio je Olmo.
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