POBJEDA GRKA

Olympiacos stao na kraj crnom nizu u Ligi prvaka koji je počeo nakon pobjede protiv Dinama

Piše Luka Tunjić,
Olympiacos stao na kraj crnom nizu u Ligi prvaka koji je počeo nakon pobjede protiv Dinama
Foto: PAVEL MIKHEYEV/REUTERS

Ovom pobjedom Olympiakos je prekinuo užasan niz od 12 uzastopnih gostujućih poraza u Ligi prvaka. Bila je to njihova prva pobjeda u gostima još od listopada 2015. i slavlja protiv Dinama u Zagrebu

Nogometaši grčkog Olympiakosa ostvarili su prvu pobjedu u Ligi prvaka u ovoj sezoni svladavši u Astani kazahstanski Kairat Almaty 1-0. Junak susreta bio je Gelson Martins, koji je golom u 73. minuti donio iznimno važne bodove momčadi Joséa Luisa Mendilibara i sačuvao im nade za prolazak u nokaut fazu natjecanja.

Grčki prvak dominirao je od samog početka, no na golu Kairata, koji igra svoju povijesnu prvu sezonu u eliti, stajao je čudesni Temirlan Anarbekov. Mladi, 22-godišnji golman bio je prava noćna mora za napadače Olympiakosa, a posebno za Ayouba El Kaabija.

UEFA Champions League - Kairat v Olympiacos
Foto: PAVEL MIKHEYEV/REUTERS

Marokanskom napadaču skinuo je tri sjajne prilike, a u 21. minuti poništen mu je i gol zbog zaleđa suigrača Chiquinha u akciji koja je prethodila pogotku. Gosti su redali prilike, no Anarbekov je branio sve, od udaraca Chiquinha do opasnih pokušaja glavom, pa se na poluvrijeme otišlo rezultatom 0-0.

Martins probio 'zid', Taremi ključan s klupe

U nastavku je Kairat kratko pokazao zube nakon dvostruke izmjene na poluvremenu, no trener Mendilibar je u 62. minuti povukao ključne poteze. Uveo je, između ostalih, iranskog napadača Mehdija Taremija, što se pokazalo presudnim.

UEFA Champions League - Kairat v Olympiacos
Foto: PAVEL MIKHEYEV/REUTERS

Upravo je Taremi u 73. minuti asistirao Gelsonu Martinsu, koji je uspio provući loptu kroz mali prostor koji je Anarbekov ostavio uz bližu stativu za vodstvo 1-0. Bio je to drugi Martinsov gol u zadnja tri nastupa u Ligi prvaka, više nego što je zabio u svojih prvih 16 utakmica u natjecanju.

Stativa i prečka spasile domaćine veće katastrofe

I nakon postignutog gola, Olympiakos je nastavio snažno pritiskati. Anarbekov je ponovno bio sjajan kada je Taremijev udarac skrenuo u stativu, a tragičar susreta El Kaabi je prvo pogodio prečku, da bi u 90. minuti, nakon što je zaobišao golmana, s praznim golom ispred sebe pogodio i drugu stativu. 

UEFA Champions League - Kairat v Olympiacos
Foto: PAVEL MIKHEYEV/REUTERS

Ovom pobjedom Olympiakos je prekinuo užasan niz od 12 uzastopnih gostujućih poraza u Ligi prvaka. Bila je to njihova prva pobjeda u gostima još od listopada 2015. i slavlja protiv Dinama u Zagrebu (1-0), kao i prva utakmica u gostima bez primljenog gola nakon tog istog susreta. Grci sada imaju pet bodova i u zadnja dva kola protiv Bayera iz Leverkusena i Ajaxa tražit će put prema doigravanju. S druge strane, Kairat je ostao na jednom bodu i na rubu je ispadanja.

