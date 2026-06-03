On je najbolji strijelac afričkog U-17 prvenstva. Ima 14 godina

Mladi tanzanijski nogometaš Dismas Athanasi postavši najbolji strijelac Afričkog kupa nacija za igrače do 17 godina. Kako se navodi, Athanasi ima 14 godina te je zabio 14 golova na turniru. Ipak, objava o njegovu uspjehu izazvala je lavinu nevjerice i šala na društvenoj mreži X, a sve zbog njegova izgleda koji, prema mišljenju mnogih, ne odgovara dobi od 14 godina.

🇹🇿🚨 𝗗𝗜𝗦𝗠𝗔𝗦 𝗔𝗧𝗛𝗔𝗡𝗔𝗦𝗜 (𝟭𝟰) was the 𝗧𝗢𝗣 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘𝗥 of the U17 AFCON!



The Youngest Player on the competition.



BORN IN 2011. 14 YEARS OLD 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/vbokuXvRqT — Rising Stars XI (@RisingStarXI) June 3, 2026

Korisnici su se natjecali u duhovitim opaskama. "Ovaj čovjek se vraća kući na otplatu hipoteke i troje djece", "Izgleda kao Denzel Washington, o kakvih 14 godina pričate?" i "14... u psećim godinama?", "Imam li ja onda četiri godine", "Zašto ste stavili sliku njegovog ujaka", "Ovi prištići imaju 34 godine", samo su neki od komentara koji su postali viralni. Dok su neki uputili čestitke na sportskom postignuću, dominantan ton rasprave bio je obilježen nevjericom i šalama na račun njegovih godina.

Cijela situacija ponovno je pokrenula i staru raspravu o čestom problemu lažiranja dobi igrača u afričkim omladinskim natjecanjima. Iako za Athanasijev slučaj nema nikakvih dokaza o nepravilnostima, brza i masovna reakcija pokazuje koliko je publika postala skeptična prema službenim podacima o godištima mladih nogometnih talenata s tog kontinenta.

Fun Fact! ⚽✨

At just 14 years old, Tanzanian sensation Dismas Shida Athanasi is not only the youngest player at the 2026 U-17 AFCON in Morocco — he’s also the current top scorer with 3 goals! 🔥



14 yrs old on fire 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DPujWvZR2L — VIRAL SCOUT MANAGEMENT (@scout_viral) May 29, 2026

*uz korištenje AI-a