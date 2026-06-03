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NAVIJAČI NE VJERUJU

On je najbolji strijelac afričkog U-17 prvenstva. Ima 14 godina

Piše 24sata,
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On je najbolji strijelac afričkog U-17 prvenstva. Ima 14 godina
Foto: CAF

Tanzanijski klinac Dismas Athanasi (14) šokirao je Afriku s 14 golova na U17 AFCON-u, ali navijači na internetu ne vjeruju da ima 14 godina već da je puno stariji

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Mladi tanzanijski nogometaš Dismas Athanasi postavši najbolji strijelac Afričkog kupa nacija za igrače do 17 godina. Kako se navodi, Athanasi ima 14 godina te je zabio 14 golova na turniru. Ipak, objava o njegovu uspjehu izazvala je lavinu nevjerice i šala na društvenoj mreži X, a sve zbog njegova izgleda koji, prema mišljenju mnogih, ne odgovara dobi od 14 godina.

Korisnici su se natjecali u duhovitim opaskama. "Ovaj čovjek se vraća kući na otplatu hipoteke i troje djece", "Izgleda kao Denzel Washington, o kakvih 14 godina pričate?" i "14... u psećim godinama?", "Imam li ja onda četiri godine", "Zašto ste stavili sliku njegovog ujaka", "Ovi prištići imaju 34 godine", samo su neki od komentara koji su postali viralni. Dok su neki uputili čestitke na sportskom postignuću, dominantan ton rasprave bio je obilježen nevjericom i šalama na račun njegovih godina.

Cijela situacija ponovno je pokrenula i staru raspravu o čestom problemu lažiranja dobi igrača u afričkim omladinskim natjecanjima. Iako za Athanasijev slučaj nema nikakvih dokaza o nepravilnostima, brza i masovna reakcija pokazuje koliko je publika postala skeptična prema službenim podacima o godištima mladih nogometnih talenata s tog kontinenta.

*uz korištenje AI-a

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