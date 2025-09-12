Obavijesti

ALEKSANDER KARELJIN

On je najstrašniji hrvač svih vremena: Zvali su ga 'ruski eksperiment', mljeo je sve

Piše 24sata,
Foto: Profimedia

Aleksander Kareljin karijeru je završio s nevjerojatnim omjerom od 887 pobjeda i samo dva poraza, a svoj životni put pronašao je u politici. Član je Državne dume i blizak prijatelj Vladimira Putina

U panteonu sportskih velikana, malo je imena koja izazivaju takvo strahopoštovanje kao Aleksandar Aleksandrovič Kareljin, najveći hrvač svih vremena. Poznat pod nadimcima "Ruski medvjed", "Aleksandar Veliki" i "Eksperiment", ovaj sibirski div redefinirao je pojam dominacije u hrvanju grčko-rimskim stilom.

Njegova karijera nije samo priča o pobjedama, već ep o sirovoj snazi, nadljudskoj izdržljivosti i intelektu koji se krio iza zastrašujuće pojave. S nevjerojatnim omjerom od 887 pobjeda i samo dva poraza, tri uzastopna olimpijska zlata i trinaestogodišnjom nepobjedivošću, Kareljinova ostavština nadilazi sport, svrstavajući ga među najimpresivnije sportaše u povijesti.

Bio je ruski eksperiment

Rođen 1967. godine u Novosibirsku, Kareljin je od prvog dana bio predodređen za velike stvari, doslovno. Na svijet je došao s 5,5 kilograma, a do trinaeste godine, kada ga je trener Viktor Kuznjecov uveo u svijet hrvanja, već je bio prirodno snažan i atletski građen. Iako je njegov otac bio amaterski boksač, mladi Aleksandar isprobao je niz sportova – od dizanja utega i košarke do skijanja – prije nego što je pronašao svoj poziv na strunjači.

Aleksandr Karelin and Sergey Mureiko in final scrummage
Foto: Profimedia

Njegov uspon nije bio slučajan. Oblikovale su ga surove sibirske zime i gotovo mitski treninzi. Priče o njegovoj pripremi zvuče kao legende: svakodnevno je trčao kroz duboki snijeg, veslao satima po sibirskim jezerima dok mu ruke ne bi prokrvarile i nosio teška debla kroz šumu. Njegova izdržljivost bila je tolika da je često nastupao i pobjeđivao s teškim ozljedama, meljući suparnike čak i sa slomljenim rebrima.

- Nitko ne može vjerovati da sam prirodan - jednom je izjavio, odgovarajući na nagađanja o dopingu koja su mu donijela nadimak "Eksperiment".

- Najvažniji doping je trenirati kao luđak. Ljudi koji me optužuju nikada u životu nisu trenirali kao što ja treniram svaki dan.

Osim nevjerojatne snage, Kareljin je posjedovao i besprijekornu tehniku. Njegov zaštitni znak bio je "Kareljinov okret", potez koji se do tada smatrao neizvedivim u superteškoj kategoriji. Suočen s protivnikom koji leži na trbuhu kako bi izbjegao bacanje, Kareljin bi sklopio ruke oko njegovog struka, podigao ga visoko u zrak, a zatim ga silovito bacio preko sebe na leđa.

Foto: Profimedia

Izvesti takav zahvat na elitnim hrvačima teškim i do 130 kilograma zahtijevalo je nadljudsku snagu. Potez je bio toliko razoran i zastrašujuć da su mnogi protivnici radije svjesno dopustili da ih Kareljin tušira nego da riskiraju ozljedu od brutalnog bacanja. Njegova dominacija bila je apsolutna; punih šest godina uoči Olimpijskih igara u Sydneyu 2000. godine nije izgubio niti jedan jedini bod u međunarodnim natjecanjima.

Šok u Sydneyu i kraj jedne ere

Nakon tri osvojena olimpijska zlata – u Seulu 1988. (za SSSR), Barceloni 1992. (za Ujedinjeni tim) i Atlanti 1996. (za Rusiju) – Kareljin je u Sydney 2000. stigao kao apsolutni favorit za četvrtu uzastopnu titulu. Njegova trinaestogodišnja nepobjedivost činila se neuništivom. A onda se dogodilo jedno od najvećih iznenađenja u povijesti sporta.

Foto: Profimedia

U finalu ga je čekao Amerikanac Rulon Gardner, hrvač kojeg je Kareljin prethodno lako pobjeđivao. U napetoj borbi, prema novim pravilima, hrvači su u produžetku morali započeti borbu u klinču. Kareljin je na djelić sekunde popustio stisak, što je sucu bilo dovoljno da Gardneru dodijeli presudan bod. Rezultatom 1-0, Gardner je pobijedio, a Kareljinov niz je prekinut. U tišini, nakon meča, "Ruski medvjed" je izuo svoje hrvačke tenisice i ostavio ih na sredini strunjače – znak sportskog umirovljenja.

Više od sportaša: Političar i intelektualac

Iako je njegova sportska karijera završila, Kareljinov utjecaj nije nestao. Još tijekom aktivnog bavljenja sportom, pokazivao je interes za akademski i javni život. Stekao je diplomu pravnika, a 1998. godine obranio je i doktorat na temu "Metodika izvođenja protuzahvata od bacanja supleksom".

Russian President Putin meets with leaders of United Russia Party
Foto: Profimedia

Nakon umirovljenja, posvetio se politici, a njegov ulazak u javni život bio je usko povezan s Vladimirom Putinom. Godine 1999., na Putinov poziv, Kareljin postaje član njegove stranke Ujedinjena Rusija i biva izabran u Državnu dumu, gdje je služio više mandata. Njegova odanost Putinu očitovala se i kroz članstvo u pokretu "PutinTeam" te sudjelovanjem u radnoj skupini za ustavne promjene 2020. godine, koje su omogućile Putinu produljenje mandata.

Kasnije je postao i senator u Vijeću Federacije. No, ispod vanjštine nepobjedivog borca i političara krio se čovjek dubokih intelektualnih interesa. Strastveni je ljubitelj književnosti, opere i baleta. Jednom je hrvanje usporedio s poezijom:

- Svi recitiraju istu stvar, ali svatko o njoj razmišlja drugačije. Kako će se protumačiti svaki stih ili svaki pokret, posve je osobno.

OSTALO

