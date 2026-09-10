On je rukometni vanzemaljac: Nestvarne brojke Gidsela u Beogradu protiv Partizana

Rukometni klub Partizan vratio se u Ligu prvaka nakon punih 14 godina. U 1. kolu ugostili su Füchse iz Berlina, a gosti su slavili s 44-33. Do odmora je bilo 15-23, a u drugom dijelu ponovno su gosti dali gas pa su nakon 45. minuta imali 35-21, no stali na kočnicu, pa je u sami smiraj utakmice Partizan uspio ublažiti poraz.

Utakmicu je obilježila nestvarna partija najboljeg igrača Füchsea te najboljeg igrača svijeta, po mnogima i najboljeg u povijesti - Mathiasa Gidsela. Danac je postigao devet pogodaka, svih devet iz igre, a imao je čak 13 asistencija. Sudjelovao je u ukupno 22 pogotka svoje momčad i time potvrdio kako je u ovom trenutku jednostavno nezaustavljiv. Neki kažu da je rukometni vanzemaljac.