On želi Hrvatsku, ali Nijemci mu prijete: 'Ako ih odbije, mogao bi imati problema u Bayernu...'
Bayernov Filip Pavić postao je treći najmlađi debitant u povijesti Lige prvaka. Nastupao je za Hrvatsku U-15, pa otišao pod njemački stijeg, ali još ništa nije gotovo. Donosimo pozadinu priče
Minhenski Bayern je u uzvratnoj utakmici osmine finala LP-a protiv Atalante slavio s 4-1, no rezultat je pao u drugi plan u 72. minuti. Tad je trener Vincent Kompany odlučio iz igre izvući hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića i na teren poslati dječaka rođenog 19. siječnja 2010. godine.