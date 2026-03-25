Ona je kraljica razvoda. Zastupa Dončića, evo koliko će naplatiti

Laura Wasser, slavna odvjetnica, u timu je Luke Dončića s bivšom zaručnicom Anamarijom Goltes oko skrbništva nad njihovim dvjema kćerima. Slučaj se zakomplicirao
Luka Dončić našao se usred složene pravne bitke s bivšom zaručnicom Anamarijom Goltes, a kako bi zaštitio svoje interese, angažirao je jednu od najmoćnijih odvjetnica u svijetu slavnih.
U Dončićev pravni tim stigla je Laura Wasser (57), losanđeleska odvjetnica čija reputacija govori sama za sebe i stoji skromnih 750 eura na sat.
Njezin angažman jasan je signal da se slovenski košarkaš priprema za dugu i iscrpljujuću borbu oko skrbništva nad njihove dvije kćeri.
Laura Wasser u holivudskim krugovima nosi nadimak "Disso Queen" ili "Kraljica rastava", a zaradila ga je zastupajući najveće zvijezde u njihovim najtežim životnim trenucima.
Njezin popis klijenata uključuje imena poput Kim Kardashian, Angeline Jolie, Britney Spears, Jennifer Garner, Ryana Reynoldsa i Johnnyja Deppa, kojeg je zastupala tijekom burnog razvoda od Amber Heard.
Nedavno je osigurala pobjedu i glazbeniku Postu Maloneu u slučaju skrbništva, dodatno potvrdivši status stručnjakinje za obiteljsko pravo u kojem su ulozi golemi, a svaki detalj pod lupom javnosti.
Njezino preuzimanje Dončićeva slučaja pokazuje da se ne radi o uobičajenom prekidu, već o pravnom sukobu koji bi mogao imati dalekosežne posljedice.
Pravna saga započela je početkom ožujka kada je Anamaria Goltes na sudu u Los Angelesu podnijela zahtjev za alimentaciju i pokrivanje odvjetničkih troškova.
Reakcija Dončićeva tima bila je brza i odlučna.
Laura Wasser odmah je zatražila odbacivanje tužbe, tvrdeći da kalifornijski sud uopće nije nadležan za ovaj slučaj.
Glavni argument njezine obrane jest činjenica da ni Dončić, ni Anamaria, ni njihove dvije kćeri nisu stalni stanovnici Kalifornije.
Prema sudskim dokumentima, Goltes sa kćerima živi u Sloveniji od svibnja prošle godine
Wasser je u dokumentu navela kako vjeruje da je Anamarijin potez "jasan pokušaj 'forum shoppinga', odnosno traženja suda koji bi joj zbog svojih zakona mogao dodijeliti izdašne iznose alimentacije po kojima je Kalifornija poznata".
Obrana dalje tvrdi da je Dončić već poduzeo pravne korake u Sloveniji, gdje je u veljači 2026. godine pokrenuo postupak koji obuhvaća i skrbništvo i uzdržavanje djece.
Dončićev tim tvrdi da je Slovenija jedino ispravno mjesto za rješavanje ovog spora.
U središtu sukoba su dvogodišnja Gabriela i tek nekoliko mjeseci stara Olivia.
Dončić u sudskim dokumentima navodi da nije vidio djecu od prosinca 2025., kada je putovao u Sloveniju na rođenje mlađe kćeri.
Upravo je taj posjet, kako pišu strani mediji, doveo do eskalacije sukoba. Navodno je u rodilištu u Kranju došlo do nesuglasica jer je Dončić želio da se starija kći Gabriela s njim vrati u SAD, a na kraju je intervenirala i policija
Službenim izvješćem utvrđeno je da nije bilo elemenata kaznenog djela.
Košarkaš tvrdi da uredno podmiruje sve troškove za djecu te je u izjavi sudu naveo da je nudio platiti sve kako bi kćeri s majkom došle u Kaliforniju tijekom sezone, što je Anamaria odbila
Nakon što je njezin zahtjev postao javan, Dončić je potvrdio prekid zaruka.
Sudac bi odluku o zahtjevu za odbacivanje tužbe u Kaliforniji trebao donijeti na ročištu zakazanom za svibanj. Ta će odluka odrediti hoće li se pravna bitka voditi na američkom ili slovenskom tlu.
A u središtu Dončićeve obrane bit će ova iskusna odvjetnica.
