Oj Marijanaaa, oj mala slatka Marijana, orilo se Lilleom u finalu Davis Cupa 2018. godine između Francuske i Hrvatske. Naša reprezentacija osvojila je drugi naslov u Davis Cupu, ali tada je pažnju ukrala srpska sutkinja Marijana Veljović koju su hrvatski navijači ekspresno zavoljeli i posvetili joj poznatu baladu.

Marijana je sjajna u svom poslu, vlasnica je zlatnog bedža koji joj omogućuje suđenje na najvećim turnira, a kad se na to doda pojava, Kragujevčanka je i - najpoznatija teniska sutkinja na planeti.

Srpski mediji opisuju je kao dobru i mirnu osobu, ali kada sudi, kod nje nema provlačenja. Prošle godine je na Australian Openu očitala bukvicu velikom Rogeru Federeru koji je cijelo vrijeme nešto gunđao i psovao. Ove godine je možda imala i najteži zadatak, sudila je meč Nicka Kyrgiosa i Uga Humberta. I trebala je obuzdati tešku narav zločestog dečka svjetskog tenisa.

- Ovo je sr**e, pogledaj rezultat. Ovo uništava igru, ti ne razumiješ, ovo je je**nih "sve ili ništa" u odlučujućem setu - vrištao je on.

Australac se stalno žalio na uređaj koji je označavao dodir loptice i mreže, a nakon nekog vremena je prigovorio srpskoj sutkinji i tražio od nje da ga resetira. Krenuo je u žustru raspravu u kojoj nije birao riječi. Mogla ga je izbaciti ili dodijeliti mu opomenu, ali Marijana je bila mirna znajući da bi sve moglo eskalirati, htjela je stabilizirati situaciju, a na kraju je uspjela i primiriti Kyrgiosa.

Dan poslije, srpska sutkinja je hit u australskim medijima. Očarani su njezinom ljepotom, prozvali su je srpskom Jennifer Lopez, ali i svjesni da rijetko tko može poput nje obuzdati kontroverznog i teškog Kyrgiosa.

Marijana je kao klinka htjela postati tenisačica i zaigrati na Wimbledonu. No do njega je došla u drugoj ulozi. Tenis nije mogla igrati zbog nedostatka financijskih sredstava, a dok je bila studentica prve godine ekonomije, odlučila se okušati kao sutkinja. Na kraju joj je to postao posao, a ispunila je i želju došavši do Wimbledona gdje je sudila finale.

Genie Bouchard joj je rekla da je prelijepa, Diego Schwartzman je pokušao flertovati s njom, barem su to tako shvatili tamošnji mediji, a Boris Becker ju je opisao nedoličnim komentarom te su ga mnogi prozvali seksistom.

- Ova sutkinja je baš lijepa. Bitno je da je jelo ukusno i da lijepo izgleda - rekao je bivši njemački tenisač u prijenosu uživo i ostavio gledatelje u šoku.

Hrvatskim navijačima je pak posebno draga. Sudila je finale Davis Cupa 2018. godine protiv Francuske, a Hrvatima se toliko svidjela da su i zapjevali njoj u čast pjesmu 'Oj Marijana, oj mala slatka Marijana'.

- Bilo je to jako lijepo. Oduševili su me hrvatski navijači, bila je to lijepa i simpatična gesta. Hrvati su očito bili sretni pa su morali zapjevati jer su uzeli naslov - dodala je Marijana za RTS pa dodala:

- Mi i Hrvati smo u esenciji jako bliski. Nije bilo nikakvih nacionalističkih problema. Generalno nema tih problema kada je u pitanju sport.

Osim finala Davis Cupa, sudila je i finale Wimbledona te Australian Opena, a želja joj je jednog dana suditi i finale Grand Slama u muškoj konkurenciji. No na to će očito morati pričekati još neko vrijeme jer Novak Đoković se ne misli tako brzo umiroviti.