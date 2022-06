Ona je 'ženski Ibrahimović': Protivnice valja kao od šale

Švedska napadačica albanskog porijekla Kosovare Asllani (32), za koju se smatra da je jedna od najboljih nogometašica svijeta, u Švedskoj je smatraju "ženskim Ibrahimovićem".

Asllani je dvije posljednje godine nosila dres Real Madrida, a uskoro će potpisati za Milan. Šveđanka isto kao i Zlatan igra na poziciji napadača, rodila se švedskom gradu Kristianstadu, a na zglobu ima

Asllani je osvojila dvije srebrne olimpijske medalje, europsku i svjetsku broncu. Igrala je za najveće europske klubove, a karijeru je započela u švedskom Linköpingu nakon čega je nosila dres Crvene Zvezde, PSG-a, Manchester Cityja, a od 2020. 'kraljevskog' kluba.

Po dolasku u Pariz 2012. godine, direktor muške momčadi Leonardo i Zlatan Ibrahimović predstavili su je u klubu.

- Ako želite pobjeđivati, treba vam švedski napadač - izjavio je tada Ibrahimović.

Tri i pol godine kasnije napustila je PSG, a sada je otvoreno progovorila o diskriminaciji nogometašica u odnosu na nogometaše.

- Svi misle da je glamur biti profesionalac, ali vrlo je zanimljivo znati kako to izgleda za igračicu. Kad sam potpisala za PSG, to su bili veliki mediji jer sam bila prva Šveđanka u klubu. Zlatan je bio tamo u isto vrijeme i htjeli su naglasiti da smo mi dva švedska napadača u PSG-u. Zajedno smo se slikali i bila je to velika stvar. Sljedećeg dana odvezli su me u neki apartman u sirotinjskim četvrtima Pariza, a Zlatan je otišao u luksuzni apartman u najelitnijem dijelu grada - izjavila je Asllani nakon čega je dodala:

- Nisam dobila informaciju gdje bih mogla kupiti hranu ili kako doći do teretane. Bila je to provjera stvarnosti i podsjetnik da novčić ima dvije strane. S jedne strane je sjajna, druga je potpuno prljava. Taj dio ženskog nogometa je još uvijek u razvoju, moglo bi se reći.

Najčitaniji članci