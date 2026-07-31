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DUGONOGA IRINA

ONA VOLI SPORTAŠE Ronaldova bivša sad ljubi NBA zvijezdu

Model Irina Shayk i košarkaš Phoenix Sunsa Devin Booker posljednjih su dana povezani nakon što su navodno viđeni zajedno u Hamptonsima, što je pokrenulo glasine o mogućoj romansi
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ONA VOLI SPORTAŠE Ronaldova bivša sad ljubi NBA zvijezdu
Svijet slavnih dobio je novi moćni par o kojem se ne prestaje pričati. Ruska manekenka Irina Shayk (40) i zvijezda NBA lige Devin Booker (29) u vezi su, potvrdili su brojni izvori za američke medije nakon što je par viđen zajedno u elitnom ljetovalištu Hamptons. | Foto: Instagram
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Svijet slavnih dobio je novi moćni par o kojem se ne prestaje pričati. Ruska manekenka Irina Shayk (40) i zvijezda NBA lige Devin Booker (29) u vezi su, potvrdili su brojni izvori za američke medije nakon što je par viđen zajedno u elitnom ljetovalištu Hamptons. | Foto: Instagram
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