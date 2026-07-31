ONA VOLI SPORTAŠE Ronaldova bivša sad ljubi NBA zvijezdu

Model Irina Shayk i košarkaš Phoenix Sunsa Devin Booker posljednjih su dana povezani nakon što su navodno viđeni zajedno u Hamptonsima, što je pokrenulo glasine o mogućoj romansi
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Svijet slavnih dobio je novi moćni par o kojem se ne prestaje pričati. Ruska manekenka Irina Shayk (40) i zvijezda NBA lige Devin Booker (29) u vezi su, potvrdili su brojni izvori za američke medije nakon što je par viđen zajedno u elitnom ljetovalištu Hamptons.
| Foto: Instagram
Svijet slavnih dobio je novi moćni par o kojem se ne prestaje pričati. Ruska manekenka Irina Shayk (40) i zvijezda NBA lige Devin Booker (29) u vezi su, potvrdili su brojni izvori za američke medije nakon što je par viđen zajedno u elitnom ljetovalištu Hamptons. |
Foto: Instagram
Svijet slavnih dobio je novi moćni par o kojem se ne prestaje pričati. Ruska manekenka Irina Shayk (40) i zvijezda NBA lige Devin Booker (29) u vezi su, potvrdili su brojni izvori za američke medije nakon što je par viđen zajedno u elitnom ljetovalištu Hamptons.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njihova romansa, iako navodno na samom početku, već privlači golemu pozornost, spajajući svijet visoke mode s vrhom profesionalne košarke i nastavljajući Irinin niz veza s planetarno popularnim sportašima.
| Foto: Instagram
Foto Chris Torres/EPA
Glasine su se zakotrljale tijekom posljednjeg vikenda u srpnju, potaknute objavama na popularnom, ali često nepouzdanom tračerskom profilu Deuxmoi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prvo se pojavila fotografija muškarca za kojeg se tvrdilo da je Booker kako izlazi iz kafića Tutto Caffé u East Hamptonu, a anonimni izvor je dojavio da je unutra bio s Irinom. Iako manekenka nije bila na slici, to je bilo dovoljno da pokrene lavinu nagađanja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ubrzo je uslijedila i vrlo mutna snimka s jedne zabave u Montauku, na kojoj se navodno vide košarkaš i manekenka u prisnom razgovoru. No, pravi dokazi stigli su tek kada su ugledni mediji poput časopisa People dobili potvrdu od izvora bliskih paru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok su početne dojave bile tek na razini glasina, upućeni izvori dali su puno jasniju sliku odnosa koji se razvija između supermodela i sportaša Phoenix Sunsa.
- Devin Booker i Irina su u vezi. Sve je vrlo novo, ali jako im se sviđa jedno drugo - otkrio je jedan izvor.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prema njegovim riječima, par su prije nekoliko mjeseci upoznali zajednički prijatelji te sada nastoje provesti što više vremena zajedno tijekom ljeta, prije nego što se Booker krajem rujna mora vratiti napornim treninzima i pripremama za novu NBA sezonu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Čini se da je veza ozbiljnija nego što se isprva mislilo, a manekenka je navodno potpuno očarana novim odabranikom.
- Očekujte vidjeti Irinu na nekim njegovim utakmicama. Jako je zaljubljena u njega - dodao je izvor, sugerirajući da bi se Ruskinja uskoro mogla pojaviti na tribinama u Phoenixu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je u sportskim krugovima superzvijezda, Devin Booker široj je javnosti najpoznatiji po svojoj dugogodišnjoj vezi s Kendall Jenner. Ovaj 29-godišnji bek šuter Phoenix Sunsa smatra se jednim od najboljih strijelaca u ligi i zaštitno je lice svoje momčadi.
| Foto: Instagram
S Kendall Jenner bio je u turbulentnoj vezi od 2020. do kraja 2022. godine. Par je svoju romansu isprva držao podalje od očiju javnosti, no s vremenom su postali jedan od najpraćenijih slavnih parova.
| Foto: Chris Torres/EPA
Foto Instagram
Prekinuli su, kako su tada tvrdili izvori, zbog pretrpanih rasporeda i nemogućnosti da se posvete jedno drugome. "Oboje trenutno imaju nevjerojatno zahtjevne karijere i odlučili su to staviti kao prioritet", rekao je tada izvor blizak paru. Iako su se nakratko pomirili, veza nije potrajala.
| Foto: CHRIS TORRES
Foto Instagram
Nakon prekida, Jenner je započela vezu s glazbenikom Bad Bunnyjem, a nedavno i s glumcem Jacobom Elordijem, dok Booker nije bio javno povezivan ni s kim sve do sada.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
S druge strane, Irina Shayk iza sebe ima povijest veza s muškarcima koji redovito zauzimaju liste najuspješnijih i najpoželjnijih na svijetu.
| Foto: Instagram
Njezina veza s Bookerom, koji je 11 godina mlađi, samo je nastavak tog niza. Prije njega, kratko je ljubila legendu američkog nogometa Toma Bradyja, no ta romansa, koja je započela sredinom 2023., ugasila se nakon svega nekoliko mjeseci.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Najozbiljnija i medijski najeksponiranija veza bila joj je ona s holivudskim glumcem Bradleyjem Cooperom, s kojim je provela četiri godine, od 2015. do 2019., i s kojim ima devetogodišnju kćer Leu De Seine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par je i nakon prekida ostao u izvrsnim odnosima zbog zajedničkog roditeljstva. U njezinom ljubavnom životopisu ističe se i petogodišnja veza s jednim od najvećih nogometaša svih vremena, Cristianom Ronaldom, s kojim je bila od 2010. do 2015. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakratko su je povezivali i s reperom Kanyeom Westom 2021. godine. Ulaskom u vezu s Bookerom, Irina Shayk ponovno potvrđuje svoj status žene koja privlači isključivo alfe iz svijeta sporta, filma i glazbe.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram