<p>I po peti put u posljednjih devet utakmica <strong>Gorica je pobijedila Hajduk</strong> 3-1 i tako dokazala status crne mačke za Splićane. Čak četiri pobjede ostvarene su na domaćem terenu, a Hajduk je samo jednom uspio uzeti bod. </p><p>'Bili' su u Veliku Goricu došli bez nekoliko važnih igrača i bilo je jasno da se teško mogu nadati bodu, a u to smo se uvjerili na početku utakmice. Domaćini su žestoko pritisnuli, a Hajdukovi mladići su se mučili s organizacijom napada. Nejašmić i Čuić su gubili duele na sredini sa Sukom i Kalikom, a taj segment igre je na kraju i donio pobjedu domaćinima.</p><p>Golovima <strong>Suka, Hamada i Ndiayea </strong>Gorica je došla do treće pobjede u posljednjih pet utakmica što im je donijelo značajno smanjenje zaostatka za mjesta koja vode u Europu. Polako na vidjelo dolazi i rukopis litavskog trener Valdasa Dembrauskasa koji je svojoj momčadi donio jednu dimenziju više, veću dozu agresivnosti i discipline zbog čega primaju i jako malo golova, a uz to iskorištavaju svoje šanse. U posljednjih šest utakmica primili su samo četiri gola.</p><p>Kako već to tradicija nalaže, Goričani su pobjedu proslavili u svlačionici pjesmom koju već svi znaju, a kako je to izgledalo, možete pogledati niže u tekstu...</p>