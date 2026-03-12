Oni su skandinavsko čudo: Prije četiri godine ispali od Dinama, a sada su na korak do četvrtfinala

Manchester City (3-1), Atlético Madrid (2-1), Inter (3-1 i 2-1) i Sporting (3-0) su za većinu klubova protivnici iz noćne more, ali ne i za Bodø/Glimt, norveški klub iz gradića smještenog unutar arktičkog kruga, koji je slavio protiv svih spomenutih velikana ove sezone.

Ovogodišnja Liga prvaka svjedoči jednoj od najvećih senzacija u modernoj povijesti, a iza nje stoji priča o vojnoj disciplini, mentalnoj snazi i nogometnoj filozofiji koja prkosi svim pravilima. U srijedu su u prvoj utakmici osmine finala slavili protiv Sportinga 3-0, a pogotke su zabili Sondre Fet, Ole Blomberg i Kasper Hogh.

Ključni trenutak transformacije kluba, koji je donedavno bio na rubu bankrota, dogodio se 2017. godine dolaskom mentalnog trenera Bjørna Mannsverka. Bivši pilot borbenog aviona F-16 s iskustvom iz misija u Afganistanu i Libiji, Mannsverk je tehnike koje je usavršio u kokpitu prenio na nogometni teren. Njegova je filozofija radikalna i mijenja igračev mentalitet iz korijena. Cilj mu je napraviti potpunu promjenu fokusa s rezultata na izvedbu.

​- Najveći faktor u Bodø/Glimtu je to što smo promijenili kulturu. Promijenili smo je iz kulture orijentirane na rezultate u kulturu orijentirane na izvedbu - objasnio je Mannsverk.

Umjesto da jure za pobjedama, igrači su naučeni koncentrirati se isključivo na kvalitetu svoje igre i procesa, što je smanjilo pritisak i oslobodilo njihov potencijal. Mannsverk je uveo i tehnike disanja te svakodnevne meditacije prije treninga. Također, inzistira na otvorenom razgovoru o strahovima i stresu. Igrači, uglavnom Skandinavci naviknuti na teške uvjete, objeručke su prihvatili novi pristup. Rezultat je momčad nevjerojatne mentalne čvrstine koja ne paničari ni pod najvećim pritiskom te efikasno lomi europske divove.

Jedan od najpoznatijih Mannsverkovih rituala je takozvani "Bodø/Glimt prsten". Kada momčad primi gol, igrači se odmah okupljaju u krug na terenu kako bi kratko komunicirali, otpustili negativnu emociju i zadržali kolektivni fokus, sprječavajući tako mentalni pad. Ta je praksa postala njihov zaštitni znak.

No, njihova snaga nije samo mentalna. Poznati su po ekstremno visokom intenzitetu trčanja i presingu koji traje svih 90 minuta. Njihov stil igre zahtijeva vrhunsku aerobnu izdržljivost, a temelj za to su treninzi koje pomoćni trener Morten Kalvenes opisuje kao "prekomjerno treniranje".

Princip je jasan; stvoriti u vježbama teže i stresnije uvjete nego što će ih igrači doživjeti na utakmici. Dodajte tome i stadion Aspmyra, najsjeverniju točku na kojoj se ikada igrala Liga prvaka. Njegova specifična umjetna trava, u kombinaciji s arktičkim uvjetima, postala je noćna mora za europske velikane.

Iako su danas europska senzacija, njihov put do elite nije bio lak. Ove sezone su u kvalifikacijama izbacili Sturm Graz, a onda u ligaškoj fazi šokirali nogometni svijet i prošli kao 23. momčad na tablici. U doigravanju za osminu finala izbacili su lanjskog finalista, milanski Inter, s ukupnih 5-2, pobjedama u obje utakmice, a u srijedu su slavili i protiv Sportinga u prvoj utakmici osmine finala 3-0.

Hrvatski ljubitelji nogometa i navijači Dinama pamte ih po dramatičnom susretu s vodećim klubom HNL-a 2022. godine, kada su ih 'modri' zaustavili na korak do njihovog prvog povijesnog ulaska u Ligu prvaka. U prvoj utakmici u Norveškoj, Bodø/Glimt je slavio 1-0. Uzvrat na Maksimiru bio je jedna od fizički najzahtjevnijih utakmica u novijoj povijesti Dinama. Norvežani su dominirali posjedom i trkom, no Dinamo je rano poveo golovima Mislava Oršića i Brune Petkovića, čije su škarice ušle u nogometnu povijest.

Gosti su se vratili golom Grønbæka u 70. minuti i odveli utakmicu u produžetke. Kada se činilo da će penali odlučivati, Dinamo je na iskustvo i individualnu kvalitetu slomio otpor Norvežana. Josip Drmić u 117. i Petar Bočkaj u 120. minuti zabili su za konačnih 4-1 i odveli Dinamo u elitu.

Ovosezonsku kampanju Lige prvaka počeli su remijem u gostima kod praške Slavije (2-2), a onda istim rezultatom remizirali i protiv Tottenhama. Uslijedili su porazi od Galatasaraya (3-1), Monaca (0-1) i Juventusa (2-3) i činilo se da norveški klub neće proći dalje.

Ipak, u 6. kolu je Bodø/Glimt uzeo bod u Dortmundu (2-2), a onda u zadnja dva kola pobijedio Manchester City (3-1) pa Atletico usred Madrida (1-2) i s devet bodova izborio nokaut fazu.

Bodø/Glimt uzvratnu utakmicu osmine finala igra u utorak u Lisabonu na stadionu Jose Alvalade. Imat će tri gola prednosti, ali još uvijek ih čeka iznimno težak zadatak protiv portugalskog velikana. Ako prođu dalje, čeka ih bolji iz ogleda Arsenal - Bayer Leverkusen; prvi susret odigrao se u srijedu i završio je 1-1 (Havertz i Andrich).