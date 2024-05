'Oni su uništili Livaju. Mogao je odvesti Hajduk još više, ali nije bio pravi odnos prema njemu'

Igrala se 54. minuta derbija. Marko Livaja šepajući je uz pomoć fizioterapeuta izašao iz igre i žalio se na bol u koljenu, a taj trenutak simbolično je prikazao krah Hajdukovih ambicija za ovu sezonu. Bez najboljeg igrača kola su krenula niz brdo.

Pokretanje videa... 00:43 Livaja se potpisuje na majice splitskim maturantima | Video: 24sata/Instagram

Bilo je to 30. ožujka. Utakmica u kojoj su Splićani mogli ostati u utrci za titulu, ali izgubili su od Dinama 1-0 i stavili se u tešku poziciju, a nakon poraza od Rijeke i Osijeka bilo je jasno kako ništa od naslova.

Split: Poznati na tribinama nogometne utakmice između Hajduka i Rudeša | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Propustio je sve utakmice do kraja sezone, ali ni do ozljede nije bio na onoj svojoj razini. Zabio je deset golova, što je za njegove standarde vrlo malo. Praktički od svog dolaska prije tri godine vukao je momčad i na njegovim leđima 'bili' su osvojili dva Kupa. Prošle sezone zabio je 19, sezonu ranije 27. Puno toga ovisilo je o njemu, a to je očito ostavilo traga, tijelo je izraubano i ozljede sve češće. Hajduk nije isti bez njega, što se jasno vidjelo ove sezone. Kada njemu ne ide, pati i cijela momčad.

Bivši trener Hajduka Luka Bonačić tvrdi kako ga je klub uništio.

- Imate svlačionicu, ovdje su stranci, ovdje su domaći i mladi, a ovdje Livaja. Oni su Livaju uništili. Livaja je mogao Hajduk dovesti više da je bio pravi odnos prema njemu. Nije bio pravi odnos prema njemu, pravi odnos nije dodvoravanje i davanje - rekao je Bonačić koji je Splićane vodio od 1997. do 1998. pa i drugi put 2006. godine.

Smatra kako je cijela pompa i euforija utjecala i na samog Livaju koji nije izgledao motivirano kao prethodnih sezona.

- Livaja je ovo sve pokrenuo, inteligentan je i pametan, ali osjetio je komfornu situaciju. Ima puno stvari koje ovi kažu, ali neću reći što je. Bio je prije Livaje Slišković, prije njega Jurica Jerković.

Split: Hajduk i Dinamo susreli se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kritizirao je čelnike i njihovu transfer politiku. Iako je Hajduk doveo Ivana Perišića, Josipa Brekala, Laszla Kleinheislera, smatra kako je transferna politika bila potpuni promašaj.

- U Hajduk su uvijek dolazili reprezentativci i kvalitetni igrači poput Meštrovića, Oblaka, Holcera i oni su radili razliku. Zadnjih par godina Hajduk je sebi dozvolio da su njemu pojačanja iz St. Paulija, Benrahou iz druge francuske lige, Ferro iz Portugala. Kažu da je on vrijedio 100 milijuna, ma što vi pričate. Od 25 igrača, oni su 20 krivih doveli.