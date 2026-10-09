Ono je bila rukometna anarhija, Zagreb najboljima ne može ni parirati. Realnost je 'liga niže'

Zagreb nije konkurentan u Ligi prvaka. Realnost je u ovom trenutku Europska liga, druga europska liga po kvaliteti. Aalborg je bio bolno prejak u Areni jer, kad izgubiš na domaćem terenu deset razlike (23-23), to nije ništa drugo nego, kako i kapetan Glavaš kaže, poražavajuće. A i ponižavajuće.

Nije problem izgubiti od boljih ako se kasnije možeš pogledati u oči. Problem je što se stara priča ponavlja, što Zagreb gubi na način na koji ne dolikuje ozbiljnom klubu. Ono nakon 35. minute bio je potpuni raspad, rukometna anarhija. Nedopustivo. I učestalo je.

Zagreb je izgubio deset razlike, a golmani Kastelic i Meštrić imali su zajedno deset obrana, kao i Landin. Danac je u drugom poluvremenu obranio dvije lopte, Meštrić osam, a Zagreb je uspio od -3 pasti do -10. Nevjerojatno. Vrate se navijači, njih 6000, a ti ih onda ovako počastiš. I oni imaju granicu.

Susret 3. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Aalborg Handbold | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Momčad igra stihijski, nedisciplina prevladava i to je problem koji Hrvoje Horvat mora rješavati, što prije, to bolje. Napad je ostao na 23 gola, od toga je Glavaš zabio deset, četiri iz sedmerca. Pohvale svakako za 10/10 protiv Landina. U vanjskoj liniji traje natjecanje tko će lošije, Abdou, Beljavski, Tskhovrebadze zajedno na 4/15. Loše i da su dva Landina bila na golu. Egipćanin očito ne može bolje, Gruzijac i Bjelorus osciliraju od tjedna do tjedna, s Karačićem je korak naprijed - natrag dva, Pavlović je u drugom planu...

Najavljeni forte - obrana - ne postoji. To kako je Knorr prolazio na početku teško da može i na treningu Aalborga. Pa Hoxer, Arnoldsen... Od najavljenih 5-1 nismo vidjeli skoro ništa, a ono da Danci ne vole kontakt i da ne vole da ste im blizu ostalo je samo na riječima.

- Stvarno nam ekipa nije loša, dečki na treningu daju sve od sebe i vjerujem da će nam se to negdje vratiti, ne u Rudama nego u Ligi prvaka. Zaista vjerujem da možemo napraviti nešto dobro ove sezone - poručio je kapetan Glavaš, kojemu s trakom sve ovo još teže pada...

Ništa, glave gore i probati sljedećeg tjedna u Danskoj popraviti dojam jer ovo nije bilo prolazno.