Opasnost na treningu Hajduka: Padale krhotine s poljudskog krova, zatvorili glavni teren!

Poljudska ljepotica već godinama vapi za obnovom. Gradska vlast davala me je obećanja, no konkretnog pomaka nije bilo, a početkom srpnja olujno nevrijeme devastiralo je Poljud i s obnovom više ne smiju čekati.

S krova Poljuda palo je stotinjak leksan ploča koje su se razbacale po terenu, ali i po obližnjim objektima koje su oštetile. Alpinisti su uklonili rizične ploče i maknuli potencijalno opasne dijelove koji su predstavljali prijetnju za navijače, ali to je bilo samo kratkoročno rješenje jer čim se bura pojavila, donijela je nove probleme.

Poljud oštećen u oluji koja je poharala Split | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dio leksan ploča s krova Poljuda koji je oštećen za vrijeme velikog nevremena opet je pao na tartan stazu i to dok je prva momčad Hajduka završava trening. Bura koja puše velikom snagom odvojila je neke manje komade koji su pali, zbog čega je momčad do daljnjega onemogućena koristiti teren.

- Imali smo problem, danas je bura bacila dijelove leksan ploča koje su smrvljene i pale su na tartan stazu. Dok se to ne pregleda i ukloni, glavni teren na stadionu ne možemo koristiti. Problem s krovom je veliki i dok se to ne riješi, imat ćemo slične probleme, pogotovo kad dođu na red utakmice. Učinit ćemo sve da se preostale krhotine uklone do utakmica - poručili su iz službe za odnose za javnost Hajduka.

Poljud oštećen u oluji koja je poharala Split | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk na rasporedu ima četiri gostovanja, prva sljedeća utakmica na Poljudu je na rasporedu 8. studenoga protiv Osijeka i pitanje je što će do tada biti. Naime, Vlada Republike Hrvatske i grad Split najavili su ulaganje 2 milijuna eura i hitnu sanaciju krovišta ali za sada se dalje od uklanjanja ploča koje su oštećene nevremenom nije otišlo.