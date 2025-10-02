Obavijesti

Sport

Komentari 53
NOVI PROBLEMI

Opasnost na treningu Hajduka: Padale krhotine s poljudskog krova, zatvorili glavni teren!

Piše Tomislav Gabelić, Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Opasnost na treningu Hajduka: Padale krhotine s poljudskog krova, zatvorili glavni teren!
Poljud oštećen u oluji koja je poharala Split | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Imali smo problem, danas je bura bacila dijelove leksan ploča koje su smrvljene i pale su na tartan stazu. Dok se to ne pregleda i ukloni, glavni teren na stadionu ne možemo koristiti, rekli su nam iz Hajduka

Poljudska ljepotica već godinama vapi za obnovom. Gradska vlast davala me je obećanja, no konkretnog pomaka nije bilo, a početkom srpnja olujno nevrijeme devastiralo je Poljud i s obnovom više ne smiju čekati. 

S krova Poljuda palo je stotinjak leksan ploča koje su se razbacale po terenu, ali i po obližnjim objektima koje su oštetile. Alpinisti su uklonili rizične ploče i maknuli potencijalno opasne dijelove koji su predstavljali prijetnju za navijače, ali to je bilo samo kratkoročno rješenje jer čim se bura pojavila, donijela je nove probleme. 

Poljud oštećen u oluji koja je poharala Split
Poljud oštećen u oluji koja je poharala Split | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dio leksan ploča s krova Poljuda koji je oštećen za vrijeme velikog nevremena opet je pao na tartan stazu i to dok je prva momčad Hajduka završava trening. Bura koja puše velikom snagom odvojila je neke manje komade koji su pali, zbog čega je momčad do daljnjega onemogućena koristiti teren. 

- Imali smo problem, danas je bura bacila dijelove leksan ploča koje su smrvljene i pale su na tartan stazu. Dok se to ne pregleda i ukloni, glavni teren na stadionu ne možemo koristiti. Problem s krovom je veliki i dok se to ne riješi, imat ćemo slične probleme, pogotovo kad dođu na red utakmice. Učinit ćemo sve da se preostale krhotine uklone do utakmica - poručili su iz službe za odnose za javnost Hajduka.

Poljud oštećen u oluji koja je poharala Split
Poljud oštećen u oluji koja je poharala Split | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk na rasporedu ima četiri gostovanja, prva sljedeća utakmica na Poljudu je na rasporedu 8. studenoga protiv Osijeka i pitanje je što će do tada biti. Naime, Vlada Republike Hrvatske i grad Split najavili su ulaganje 2 milijuna eura i hitnu sanaciju krovišta ali za sada se dalje od uklanjanja ploča koje su oštećene nevremenom nije otišlo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 53
FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'
24SATA IZ BAČKE TOPOLE

24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'

Za pola litre točenog Jelena treba izdvojiti samo dva eura, a tijekom jučerašnjeg dana u gradiću od 15-ak tisuća stanovnika vidjeli smo čak 15-ak policijskih automoblia...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025