Opet izludili 'krivog' Kalinića: Ja sam nogometaš, dodajte me

Ljudi, pa ja nisam nogometaš. Ovo je prevršilo svaku mjeru. Postoje dvojica Nikole Kalinića. Guglajte ako mi ne vjerujte, poruka je na Twitteru kojom je srpski košarkaš Nikola Kalinić pokušao odbiti sve ljutite 'borce' s društvenih mreža da ga prestanu vrijeđati nakon što je hrvatski nogometaš Nikola Kalinić izletio sa Svjetskog prvenstva.

I nije pomoglo. Nikola (košarkaš) opet ima problema. Nikola (nogometaš) promijenio je klub, navijači Milana i Atletico Madrida pišu mu poruke na društvenim mrežama, jedni ga vrijeđaju, drugi žele sve najbolje, treći zahvaljuju, a svima njima zajedničko je što te poruke šalju na krivu adresu.

'Ja nisam nogometaš', pokušao je sinoć srpski košarkaš istog imena i prezimena kao hrvatski nogometaš ponovno podučiti navijače da nije on potpisao za Atletico Madrid te da je tu ipak riječ o sada već bivšem napadaču Milana.

A kad ni to nije pomoglo, okrenuo se potpuno drugačijoj metodi uvjeravanja.

'Ja sam nogometaš, svi me dodajte za prijatelja. Upravo sam potpisao za Atletico Madrid', napisao je srpski košarkaš koji sat kasnije i dobio dvije tisuće 'lajkova' te stotinjak poruka, a javio mu se i turski fan klub Atletico Madrida.

I am football player, everybody add me! I have just made a transfer to Atletico Madrid!