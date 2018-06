Opet se pokVARio: Ronaldu je oprošten čisti crveni karton?!

Portugal se provukao protiv Irana, ali opasno je visio. Ronaldo i društvo odigrali su 1-1, ali u sudačkoj nadoknadi tresli su se kao šibice. Iranci su imali veliku šansu za pobjedu kojom bi izbacili Portugal sa Svjetskog prvenstva!

Završilo je 1-1, Španjolska je prva u skupini i u osmini finala igra protiv Rusije, Portugalci idu u osminu finala kao drugoplasirani, a čeka ih Urugvaj. U dramatičnoj utakmici protiv Irana Portugalci su poveli prekrasnim golom Quaresme.

Ronaldo je promašio penal, Iranci su izjednačili, a u drugom poluvremenu Cristiano Ronaldo laktom je udario igrača Irana Mortezu Pouraliganjija. Paragvajski sudac Enrique Caceres išao je gledati VAR, u dnu ekrana stajalo je 'possible red card'.

Was it a Red card for #Ronaldo?! #var pic.twitter.com/aI04aOarra