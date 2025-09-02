Opet su padali rekordi: Ovo su najveći transferi ovog ljeta...

Završen je spektakularni ljetni prijelazni rok, a prašina koja se podigla još se dugo neće slegnuti. Bio je to prijelazni rok koji je srušio sve dosadašnje financijske barijere, a u epicentru zbivanja ponovno je bila engleska Premier liga. Klubovi su potrošili nestvarne tri milijarde eura, čime je s velikom razlikom zasjenjena rekordna 2023. godina.

Za usporedbu, klubovi talijanske Serie A potrošili su oko 747 milijuna, njemačke Bundeslige 706 milijuna, a španjolske La Lige svega 475 milijuna eura. Od Liverpoolove misije u kojoj su doveli najskuplje pojačanje u povijesti do potpune rekonstrukcije napada Manchester Uniteda, iza nas je ljeto koje je donijelo spektakularne transfere i neočekivane preokrete.

Foto: Peter Powell/REUTERS

Nakon relativno mirnog ljeta 2024., Liverpool je odlučio uložiti ogromna sredstva kako bi osigurao budućnost. Centralna figura prijelaznog roka bio je Florian Wirtz, 22-godišnji dragulj njemačkog nogometa, koji je stigao iz Bayer Leverkusena za nevjerojatnih 125 milijuna eura. Ovim poslom Wirtz je postao jedno od najskupljih pojačanja u povijesti kluba, no to je bio tek početak.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

U transferu koji je srušio britanski rekord, iz Newcastlea je stigao i švedski napadač Alexander Isak za zapanjujućih 130 milijuna funti (oko 153 milijuna eura). Kao da to nije bilo dovoljno, "Redsi" su se okrenuli i Hugu Ekitikeu iz Eintracht Frankfurta, za kojeg su izdvojili čak 95 milijuna eura. Francuski napadač stigao je kao treće veliko pojačanje u napadu, što je potvrdilo Liverpoolovu spremnost da plati premium cijenu za tražene profile igrača. Kako bi uravnotežili financije, prodali su kolumbijskog krilnog napadača Luisa Díaza Bayern Münchenu za 70 milijuna eura.

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA

Nova era pod vlasništvom Sir Jima Ratcliffea u Manchester Unitedu označena je agresivnim pristupom na tržištu. Klub s Old Trafforda odlučio je u potpunosti renovirati svoju napadačku liniju i potrošiti više od 200 milijuna eura na tri ključna pojačanja.

Kao prvi je stigao slovenski napadač Benjamin Šeško iz RB Leipziga za 76.5 milijuna eura, u poslu koji je s bonusima dosegnuo 85 milijuna. Nakon njega, u jednom od najdugotrajnijih pregovora ljeta, doveden je Bryan Mbeumo iz Brentforda za 75 milijuna eura. Kamerunac je nakon sjajne sezone u Premier ligi postao jedan od stupova novog napada. Točku na "i" stavio je dolazak Brazilca Matheusa Cunhe iz Wolvesa, čija je otkupna klauzula od 74.2 milijuna eura aktivirana bez oklijevanja. Ovaj trojac trebao bi donijeti novu energiju i golove koje navijači tako dugo čekaju.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Arsenal je nastavio s ciljanim ulaganjima kako bi konačno prekinuo dugogodišnji post bez naslova prvaka. Menadžer Mikel Arteta ispunio je dvije dugogodišnje želje. Prva je španjolski veznjak Martin Zubimendi, koji je stigao iz Real Sociedada za 70 milijuna eura kako bi donio ravnotežu i kontrolu u sredini terena. Druga je kreativni ofenzivac Eberechi Eze, kojeg su za 69.3 milijuna eura "ukrali" ispred nosa gradskog rivala Tottenhama. Uz njih, napad je pojačao švedski golgeter Viktor Gyökeres, koji je stigao iz Sportinga za 65.8 milijuna eura.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Tottenham, s druge strane, zasigurno nije mirovao. Nakon što su ostali bez Ezea, okrenuli su se drugim metama. Iz West Hama je stigao ganski ofenzivac Mohammed Kudus za 64 milijuna eura, dok su u rijetkom preokretu iskoristili nasamarili Chelsea i osigurali potpis nizozemskog talenta Xavija Simonsa za 60 milijuna eura.

Iako je Premier liga dominirala, nekoliko velikih transfera izvan Engleske izazvalo je veliku pažnju. Najveće iznenađenje priredio je nigerijski napadač Victor Osimhen. Nakon godina povezivanja s Chelseajem i drugim engleskim velikanima, on je za 75 milijuna eura prešao iz Napolija u turski Galatasaray i srušio tako transferni rekord Süper Lige za više od 50 milijuna eura.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Saudijska Pro liga nastavila je privlačiti zvijezde, a najzvučniji potez bio je transfer Matea Reteguija. Najbolji strijelac talijanske Serie A napustio je Atalantu i za 68.25 milijuna eura pojačao ambiciozni Al Qadsiah. U međuvremenu, Real Madrid je nastavio s politikom dovođenja mladih talenata i platio Bournemouthu 59 milijuna eura za braniča Deana Huijsena, samo godinu dana nakon što ga je engleski klub doveo za svega 15 milijuna.

Ljeto 2025. postavilo je nove standarde i pokazalo da financijske granice u modernom nogometu gotovo da i ne postoje. Sada kada je prijelazni rok završen, cijeli nogometni svijet s nestrpljenjem iščekuje vidjeti kako će se basnoslovno plaćeni igrači snaći u novim sredinama. Jedno je sigurno – iza nas je uzbudljivo ljeto i čeka nas još uzbudljivija sezona.

20 najskupljih transfera u ljetnom prijelaznom roku:

Alexander Isak (Newcastle - Liverpool) – 153 milijuna €

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen - Liverpool) – 125 milijuna €

Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt - Liverpool) – 95 milijuna €

Nick Woltemade (Stuttgart - Newcastle United) – 90 milijuna €

Benjamin Šeško (RB Leipzig - Manchester United) – 76.5 milijuna €

Victor Osimhen (Napoli - Galatasaray) – 75 milijuna €

Bryan Mbeumo (Brentford - Manchester United) – 75 milijuna €

Matheus Cunha (Wolves - Manchester United) – 74.2 milijuna €

Martin Zubimendi (Real Sociedad - Arsenal) – 70 milijuna €

Luis Díaz (Liverpool - Bayern München) – 70 milijuna €

Eberechi Eze (Crystal Palace - Arsenal) – 69.3 milijuna €

Mateo Retegui (Atalanta - Al Qadsiah) – 68.25 milijuna €

Viktor Gyökeres (Sporting CP - Arsenal) – 65.8 milijuna €

Mohammed Kudus (West Ham - Tottenham) – 64 milijuna €

Joao Pedro (Brighton - Chelsea) - 63.7 milijuna €

Ilija Zabarnij (Bournemouth - PSG) - 63 milijuna €

Anthony Elanga (Nottingham - Newcastle) - 61,4 milijuna €

Xavi Simons (Leipzig - Tottenham) – 60 milijuna €

Dean Huijsen (Bournemouth - Real Madrid) – 59 milijuna €

Tijjani Reijnders (Milan - Manchester City - 55 milijuna €