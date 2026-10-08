Opet tučnjava u svlačionici Reala, a Mbappe biciklira po Alpama i 'pije' Mourinhu živce

Real Madrid ponovno ima problema u svlačionici. Španjolski mediji pišu da Jose Mourinho ni nakon povratka u klub nije uspio smiriti napetosti među igračima, a Cadena SER tvrdi da su se dvojica prvotimaca nedavno potukla. Vijest prenosi engleski Daily Mail. Njihova imena nisu objavljena, ali novinar Anton Meana tvrdi da je atmosfera u svlačionici i dalje vrlo loša.

Foto: Ana Beltran

- Jedini problem je to što je atmosfera u svlačionici još jednako ledena kao prije pet mjeseci. Ta hladnoća, koju nije uspio razbiti čak ni Mourinhov intenzitet, zajedno s kaosom oko slučaja Mbappé, stvorila je napetu atmosferu koja je daleko od idealne uoči ovog ključnog mjeseca listopada - rekao je Meana.

Inače, prošle sezone u svibnju potukli su se Federico Valverde i Aurélien Tchouaméni, a dio momčadi nije poštivao trenere Xabija Alonsa i kasnije Alvara Arbelou.

Također, Mourinhu živce "na slamku pije" Kylian Mbappe. On je napustio reprezentaciju nakon što je zabio pobjednički pogodak protiv Turske, a Francuski nogometni savez objavio je da je ozlijedio tetivu lijevog koljena.

Foto: Murad Sezer

Prije povratka u Madrid viđen je u noćnom klubu, a onda je na društvenim mrežama objavio snimku kako nasmiješen vozi bicikl po švicarskim Alpama. Mourinho još prošlog mjeseca izričito rekao da svojim igračima zabranjuje upravo takve aktivnosti.

- Nogometaš ste 24 sata dnevno. Sve što radite utječe na vaš posao. Što jedete, što pijete, kako spavate, čak i stvari iz privatnog života. Ne smijete skijati. Ne smijete voziti bicikl. Padnete s bicikla i možda propustite tri utakmice. Ili još gore, možda slomite nogu. Puno je stvari kojih se morate odreći da biste bili nogometaš - rekao je Mourinho prošlog mjeseca i navodno je održao ozbiljan razgovor s francuskom zvijezdom.